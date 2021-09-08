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Михайловская военная артиллерийская академия представила научные и технические разработки на "Армии-2021"

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Армия-2021
Армия-2021.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

ЦАМТО, 7 сентября. В рамках проведения МВТФ "Армия-2021" Михайловская военная артиллерийская академия представила новейшие и усовершенствованные научно-технические разработки, макеты и рационализаторские работы профессорско-преподавательского состава, офицеров и курсантов вуза.

На площадках форума в парке "Патриот" академией были представлены экспозиции научно-технической деятельности. Специалисты военного вуза разработали рационализаторские предложения, полезные модели, макеты и тренажеры для успешного выполнения учебных и боевых задач артиллеристов.

Впервые был представлен 203-мм кассетный артиллерийский снаряд с системой внествольного доразгона. Он предназначен для борьбы со скоплением небронированных и легкобронированных целей, а также живой силы противника, сосредоточенных в глубине обороны на большом удалении от линии фронта. Конструкция снаряда позволяет достигать дальности стрельбы до 70 км.

Также профессорско-преподавательским составом 7 кафедры (артиллерийского вооружения и противотанковых ракетных комплексов) был доработан тренажер виртуальной реальности "Дилемма-3D", который впервые представили на форуме в 2020 году. В тренажер были добавлены новые сценарии действий расчета САО для отработки мероприятий технической подготовки и боевой работы, а также выработке профессиональных навыков у обучающихся.

Кафедрой физической подготовки Михайловской военной артиллерийской академии разработан и представлен макет мобильной тактической учебно-материальной базы, предназначенной для развития специальных качеств у военнослужащих в любых условиях.

Помимо этого, на площадке, размещенной на полигоне Алабино, был представлен макет психологической полосы препятствий для адаптации военнослужащих к действиям в экстремальных условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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