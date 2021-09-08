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ЦАМТО

Норвегия и Германия подписали контракт на поставку 6 НАПЛ "Тип-212CD"

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Источник изображения: Фото: ucpcdn.thyssenkrupp.com

ЦАМТО, 7 сентября. Thyssenkrupp Marine Systems объявила о состоявшейся 30 августа на предприятии в Киле торжественной церемонии подписания контракта на строительство шести НАПЛ класса "Тип-212CD" (Common Design / U212CD) для ВМС Норвегии и Германии.

Как сообщал ЦАМТО, контракт был подписан закупочными органами Норвегии и Германии в июле, но в связи с пандемии COVID тогда церемония была проведена в виртуальном формате посредством видеоконференцсвязи. Соглашение стоимостью 5,5 млрд. евро предусматривает поставку двух подводных лодок для ВМС Германии и четырех – для ВМС Норвегии, а также дополнительных логистических услуг и средств обучения, включая тренажеры.

Как заявлено, строительство головной подводной лодки начнется в 2023 году. Поставка первой НАПЛ ВМС Норвегии ожидается в 2029 году, а поставки двух подлодок для ВМС Германии – в 2032 и 2034 году.

Как планируется, подводная лодка класса "Тип-212CD" станет дальнейшим развитием НАПЛ класса "Тип-212А", состоящей на вооружении ВМС Германии и Италии. Ее длина составит 73 м, ширина – 10 м, высота – 13 м.

Новая система боевого управления ORCCA разработки KTA NAVAL SYSTEMS сможет обрабатывать большее количество данных от средств обнаружения. Это обеспечит высокую ситуационную осведомленности экипажа и расширенные возможности взаимодействия с союзными системами. Значительно уменьшенная гидроакустическая сигнатура "Тип-212CD" снижает вероятность обнаружения НАПЛ потенциальными противниками, несмотря на улучшенные методы обнаружения.

Совместная эксплуатация, техническое обслуживание и логистика должны повысить эксплуатационную готовность подводных лодок и снизить эксплуатационные расходы.

Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию бундесвера (BAAINBw) и Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) откроют совместный офис программы в Киле. Это позволит заказчикам сопровождать производство и поставку подводных лодок ВМС двух стран.

Заказ в рамках норвежско-германского проекта U212CD также укрепит сотрудничество Thyssenkrupp Marine Systems с Kongsberg Defense & Aerospace (KDA), которое началось в 2017 году.

Министерство обороны Норвегии в феврале 2017 года сообщило, что правительство страны выбрало Германию в качестве стратегического партнера для реализации программы поставки подводных лодок нового поколения. Стороны также достигли соглашения о расширении сотрудничества и по другим проектам.

В рамках сотрудничества Норвегия приобретает четыре подводные лодки "Тип-212CD" (Common Designs), которые будут построены ThyssenKrupp Marine Systems в Киле. ВМС Германии закупят две подлодки в аналогичной конфигурации. В перспективе количество участников проекта может увеличиться.

Министры обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде и Германии Урсула фон дер Ляйен 22 августа 2017 года на базе подводных лодок ВМС Германии в Эккернферде официально объявили о старте долгосрочной программы сотрудничества в сфере закупки подводных лодок нового поколения.

Сотрудничество будет распространяться на подготовку личного состава, проведение учений, поставку запасных частей, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию, промышленную кооперацию между оборонными предприятиями двух государств.

Kongsberg, TKMS и Atlas Elektronik создали совместное предприятие KTA NAVAL SYSTEMS, которое поставит систему боевого управления ORCCA для немецких и норвежских субмарин.

В марте 2021 года после продолжительного обсуждения всех аспектов поставки Thyssenkrupp Marine Systems объявила, что достигла соглашения с закупочными органами Германии и Норвегии об общих условиях приобретения шести НАПЛ. Соглашение было подписано в дистанционном режиме в июле 2021 года.

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