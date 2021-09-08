Войти
ЦАМТО

На Средне-Невском судостроительном заводе состоится закладка корабля ПМО "Афанасий Иванников"

235
0
0
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит"
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит".
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

ЦАМТО, 7 сентября. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО "ОСК") 9 сентября состоится торжественная закладка корабля противоминной обороны (ПМО) "Афанасий Иванников" проекта 12700 "Александрит" для ВМФ России.

Церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В церемонии закладки корабля примут участие руководители Объединенной судостроительной корпорации, Средне-Невского судостроительного завода, Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", представители администрации Санкт-Петербурга, ветераны и судостроители.

Накануне главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления Главного командования ВМФ о готовности к закладке корабля ПМО "Афанасий Иванников".

"Корабль ПМО "Афанасий Иванников" будет построен для оснащения минно-тральных сил ВМФ в рамках серийного строительства кораблей этого проекта, развернутого на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли проекта 12700 на практике доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик", – сообщил главком.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В сравнении с металлическим, масса композитного корпуса на 20 проц. ниже. Он обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. К другим достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ, существенно повысив эффективность выполнения задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" имеет водоизмещение 890 т, длину – около 62 м, ширину – около 10 м, полную скорость хода – 16 узлов. Экипаж составляет 44 чел.

АО "Средне-Невский судостроительный завод" – лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. На предприятии освоена современная технология изготовления конструкций из композитных материалов методом вакуумной инфузии. За более чем 100 лет работы Средне-Невским судостроительным заводом построено более 500 кораблей и судов, из них более 200 ед. – это морские и рейдовые тральщики различных проектов, в том числе и поставленные на экспорт в 13 стран мира. С 1937 года завод, по существу, является монополистом в строительстве отечественных кораблей противоминной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
Похожие новости
23.08.2021
Введен в строй базовый тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700
30.04.2021
Спущен на воду базовый тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700
31.01.2020
Спущен на воду морской тральщик «Яков Баляев» проекта 12700
30.09.2019
Морской тральщик "Владимир Емельянов" проекта 12700 вышел на заводские ходовые испытания
30.06.2015
Головной тральщик проекта 12700 практически готов
02.07.2014
Спущен на воду головной тральщик нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 08:00
  • 4
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 08.09 07:21
  • 19
ПВО Сирии минувшей ночью сбили 21 ракету из 24-х, выпущенных израильскими истребителями - российские военные
  • 08.09 07:16
  • 8
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 08.09 02:44
  • 75
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 07.09 21:04
  • 1
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
  • 07.09 20:16
  • 266
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 07.09 20:13
  • 135
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 07.09 19:21
  • 2
Високий Замок (Украина): а «Сатана» действительно нагоняет ужас
  • 07.09 16:53
  • 50
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 07.09 16:33
  • 52
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 07.09 16:13
  • 246
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.09 15:20
  • 19
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 07.09 14:35
  • 1
Огнем и «Клещом»: в России испытали новую систему минных заграждений
  • 07.09 14:34
  • 0
Контроль над вооружением – верный шаг для стабилизации отношений между США и Россией
  • 07.09 14:25
  • 1
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе