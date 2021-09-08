На Средне-Невском судостроительном заводе состоится закладка корабля ПМО "Афанасий Иванников"

ЦАМТО, 7 сентября. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО "ОСК") 9 сентября состоится торжественная закладка корабля противоминной обороны (ПМО) "Афанасий Иванников" проекта 12700 "Александрит" для ВМФ России.

Церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В церемонии закладки корабля примут участие руководители Объединенной судостроительной корпорации, Средне-Невского судостроительного завода, Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", представители администрации Санкт-Петербурга, ветераны и судостроители.

Накануне главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления Главного командования ВМФ о готовности к закладке корабля ПМО "Афанасий Иванников".

"Корабль ПМО "Афанасий Иванников" будет построен для оснащения минно-тральных сил ВМФ в рамках серийного строительства кораблей этого проекта, развернутого на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли проекта 12700 на практике доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик", – сообщил главком.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В сравнении с металлическим, масса композитного корпуса на 20 проц. ниже. Он обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. К другим достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ, существенно повысив эффективность выполнения задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" имеет водоизмещение 890 т, длину – около 62 м, ширину – около 10 м, полную скорость хода – 16 узлов. Экипаж составляет 44 чел.

АО "Средне-Невский судостроительный завод" – лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. На предприятии освоена современная технология изготовления конструкций из композитных материалов методом вакуумной инфузии. За более чем 100 лет работы Средне-Невским судостроительным заводом построено более 500 кораблей и судов, из них более 200 ед. – это морские и рейдовые тральщики различных проектов, в том числе и поставленные на экспорт в 13 стран мира. С 1937 года завод, по существу, является монополистом в строительстве отечественных кораблей противоминной обороны.