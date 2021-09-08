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Российская газета

Знаменитые легкие танки ПТ-76 получают новую жизнь во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Во Вьетнаме рассказали, как удается поддерживать в боеспособном состоянии имеющийся парк легких плавающих танков ПТ-76. Эта техника была получена из Советского Союза в 60-70-е годы, и наверняка часть ее задействовали в боевых действиях против американцев, южновьетнамских сил, а также направляли на выполнение задач в Камбодже.

Понятно, что за это время боевые машины неоднократно вырабатывали свой ресурс, однако благодаря ремонтникам их по-прежнему удается сохранять в строю.

Как сообщает baohaiquanvietnam.vn, восстановлением "семьдесят шестых" занимается военное предприятие X70, относящееся к Морскому инженерному департаменту.

Отмечается, что некоторые поступающие образцы имеют неисправные детали, часть деталей отсутствует.

В ходе работ танки полностью разбирают, тщательно исследуют, все очищается, приводится в норму, причем для этого используют самое современное станковое оборудование.

В сопровождающих публикацию иллюстрациях видны четыре практически полностью собранных ПТ-76, остается только покрасить их и "обуть" в гусеничные ленты.

Правда, судя по всему, все ограничивается капитальным ремонтом, ничего нового, например, прицелы, на танки не устанавливают, хотя несколько лет назад сообщалось об успешных испытаниях современных систем ночного видения. Однако они пока еще не получили широкого распространения.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Вьетнам
Камбоджа
США
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