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ТАСС

"Радар ммс" разработал технологию автоматизированного "конвейера" из беспилотников

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ММС".

Как сообщил исполнительный директор предприятия Иван Анцев, в беспилотное воздушное судно загружаются задачи, которые оно выполняет полностью в автономном режиме

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Радар ммс" разработало технологию создания автоматизированного "конвейера" из беспилотников. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор компании Иван Анцев.

"На форуме "Армия-2021" мы вместе с нашими партнерами продемонстрировали идеологию дронопортов и применение беспилотников в комплексной системе, где уже не требуется оператор. В беспилотное воздушное судно (БВС) загружается полетное задание и задачи, которые оно дальше выполняет полностью в автономном режиме, например, доставляя грузы по точкам или ведя круглосуточный мониторинг территории", - сказал он.

Анцев пояснил, что автономность достигается за счет возможности беспилотника самостоятельно взлетать, приземляться, заряжаться и двигаться дальше по маршруту. "В группе БВС могут сменять друг друга. Например, пока одно заряжается, другое - совершает облет. И такой "конвейер" работает в полностью автоматическом режиме", - сказал он.

Исполнительный директор предприятия подчеркнул, что в данном случае на борту беспилотника необходим искусственный интеллект. "В случае обнаружения беспилотником угрозы безопасности полета на маршруте он самостоятельно оценивает угрозу: дальность, скорость и вероятность столкновения. При этом он учитывает все возможные запретные зоны по высотной и широтной программе. БВС самостоятельно принимает решение о корректировке маршрута, параллельно проводя фото- и видеофиксацию опасного объекта, а затем передает полученные материалы в наземный центр управления для учета в дальнейшей работе", - сказал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Радар ммс
Проекты
AI
АРМИ-20XX
БПЛА
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