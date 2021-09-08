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ТАСС

Эксперт: искусственный интеллект в комплексе "Касатка" позволяет распознавать объекты

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Иван Анцев
Иван Анцев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "НПП "Радар ммс"

Как сообщил исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев, на борту также появляются возможности для внедрения новых элементов поддержки принятия решений операторско-штурманским составом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта в новейшем поисково-прицельном комплексе "Касатка" позволяет распознавать и классифицировать объекты и помогает человеку в принятии решений. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"В комплексе мы сегодня активно внедряем и развиваем алгоритмы искусственного интеллекта, благодаря этому он становится самообучаемым: чем больше мы летаем и чем больше информации получаем, тем умнее он становится. Благодаря искусственному интеллекту на борту появляются новые возможности для максимально точного распознавания и классификации объектов, а также внедрения новых элементов поддержки принятия решений операторско-штурманским составом", - сказал он.

По его словам, в настоящее время "Касатка" - это полноценная система, которая позволяет вскрывать наземную, надводную и подводную обстановку, формировать и обрабатывать большие базы данных в режиме реального времени. "При этом она унифицирована для одинаково эффективной работы как на самолетах и вертолетах, так и на БВС. А благодаря наличию у нее элементов наземного и надводного базирования экипаж и операторы комплекса всегда обеспечены оперативной корректировкой полетных заданий и обработкой полетной информации", - отметил исполнительный директор НПП "Радар ммс".

Анцев подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта позволило вывести распознавание и классификацию объектов на качественно новый уровень. "Когда мы используем радиолокацию, магнитометрию, оптико-электронные системы, гидроакустические системы, всю эту информацию необходимо собрать, обработать и принять правильное решение о том, что мы видим на самом деле. Подлетев близко к объекту мы, конечно же, можем увидеть и классифицировать его традиционными способами, но для решения этой задачи на расстоянии сотен километров, при наличии посторонних шумов и помех, нужны принципиально иные алгоритмы обработки и сопоставления полученной информации. А это уже за гранью физических возможностей оператора", - пояснил он.

Комплекс "Касатка", работающий под управлением многофункциональной информационно-управляющей системы, предназначен для обнаружения подводных и надводных объектов, целеуказания, поисково-спасательных работ, экологического мониторинга акваторий и прибрежных зон. На авиасалоне МАКС-2021 Анцев сообщил ТАСС, что комплекс получил алгоритмы искусственного интеллекта. По его словам, в "Касатку" заложены принципы открытой архитектуры, модульного построения и унификации к различным носителям.

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Страны
Россия
Компании
Радар ммс
Проекты
AI
МАКС-20XX
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