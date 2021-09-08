Расчеты Бук-М3 ЦВО показали абсолютную точность боевой стрельбы на учениях под Астраханью

Перед боевым применением расчеты зенитной ракетной бригады совершили передислокацию из Алтайского края в Астраханскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3 выполнили боевые пуски ракет со 100% точностью в ходе первых учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Расчеты ЗРК Бук-М3 выполнили боевые пуски двух типов ракет и уничтожили высокоскоростные маневренные средства воздушного нападения "противника". В качестве целей были использованы ракеты-мишени "Саман", осуществлявшие подлет с различных направление и высот на скорости около 1 тыс. км/ч. Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на "отлично": каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 км от охраняемых объектов", - говорится в сообщении.

Перед боевым применением расчеты зенитной ракетной бригады совершили передислокацию из Алтайского края в Астраханскую область, преодолев более 4 тыс. км, заступили на боевое дежурство и отразили авиационных налет "противника", выполнив более 100 электронных пусков по цифровым и реальным целям: самолетам-разведчикам, истребителям, бомбардировщикам и ударным вертолетам условного противника.

Тактические учения с боевой стрельбой завершатся в конце сентября. Они стали первыми для личного состава зенитной ракетной бригады Центрального военного округа после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3. В учениях задействовали более 500 военнослужащих и свыше 200 единиц техники.