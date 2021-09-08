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ТАСС

Эксперт: иностранные заказчики проявляют высокий интерес к комплексу "Касатка"

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Ил-114-300
Ил-114-300.
Источник изображения: Пресс-Служба ГК «Ростех»/РИА "Новости"

Как сообщил исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев, у комплекса высокий экспортный потенциал для решения задач спецавиации, патрульных и поисково-спасательных самолетов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Зарубежные заказчики проявляют интерес к новейшему российскому поисково-прицельному комплексу "Касатка". Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"У нас есть паспорт экспортного облика, поэтому мы демонстрируем возможности "Касатки" и иностранным партнерам. Интерес к этому проекту есть и потенциальные заказчики ждут авиационный носитель для него - самолет Ил-114-300", - сказал он.

Анцев подчеркнул, что у комплекса высокий экспортный потенциал для решения задач спецавиации, патрульных и поисково-спасательных самолетов.

Комплекс "Касатка", работающий под управлением многофункциональной информационно-управляющей системы, предназначен для обнаружения подводных и надводных объектов, целеуказания, поисково-спасательных работ, экологического мониторинга акваторий и прибрежных зон. На авиасалоне МАКС-2021 Анцев сообщил ТАСС, что комплекс получил алгоритмы искусственного интеллекта. По его словам, в "Касатку" заложены принципы открытой архитектуры, модульного построения и унификации к различным носителям.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
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Радар ммс
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