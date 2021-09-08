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ТАСС

Китай успешно запустил оптический спутник зондирования Gaofen-5-02

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Gaofen-1
Китайский спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-1.
Источник изображения: www.spacedaily.com

Этот гиперспектральный спутник будет использоваться для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китай во вторник успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5-02. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 11:01 по местному времени (06:01 мск) при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 387-м для носителей серии "Чанчжэн".

Этот гиперспектральный спутник, как отмечается, будет использоваться для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили.

Согласно официальному заявлению китайской корпорации, в текущем году КНР осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд. С начала года Китай выводил на орбиту космические аппараты уже 30 раз.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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