Кулеба счел сигналом для России военную помощь Украине от США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сигналом для России договоренности президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена об увеличении Вашингтоном военной помощи Киеву.

«Тот факт, что именно во время визита [Зеленского] США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — сказал Кулеба 6 сентября в эфире телеканала ICTV.

Украинский министр также признался, что кулуарно американские партнеры согласились с мнением, будто данный шаг Вашингтона является «наилучшим сигналом» для Москвы.

По мнению Кулебы, «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». В этой связи он выразил уверенность, что итоги встречи Зеленского и Байдена укрепили позиции «безусловно укрепили официальный Киев».

Как рассказал Кулеба в этом же интервью, глава Белого дома в ходе встречи с украинским лидером отметил, что Киев никогда не останется наедине с Россией и будет получать поддержку США.

При этом экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Байден мог сказать за закрытыми дверями Зеленскому о невозможности «решить проблему Украины без России». Это, по его мнению, могло стать причиной последующих заявлений в Киеве о возможности встречи украинского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский посещал с визитом США с 31 августа по 2 сентября.

1 сентября в Овальном кабинете Белого дома состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Встреча лидеров продлилась более двух часов и завершилась без итоговой совместной пресс-конференции.

По итогам встречи было объявлено, что США намерены выделить Киеву дополнительно более $463 млн на различные программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу. Также будет новый транш в $45 млн на гуманитарную помощь и еще $60 млн на безопасность.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Николай Скорик посчитал пустой и унизительной прошедшую встречу. Он также негативно оценил перспективы экономического сотрудничества США и Украины, так как по итогам встречи не был организован традиционный пресс-релиз, а лишь совместное заявление. Как убежден Скорик, это свидетельствует о низкой значимости Киева в глазах Вашингтона.