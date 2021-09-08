Первое совместное учение российских и сирийских вертолетчиков прошло в пустыне

В процессе учения отработаны вопросы взаимодействия сторон при выполнении задач по поражению заранее заданных и внезапно возникающих целей на территории республики

ТАСС, 7 сентября. Совместное учение сирийских и российских вертолетчиков прошло в пустыне в Сирийской Арабской Республике. Оно стало первым в истории взаимодействия двух государств, сообщил журналистам начальник авиации группировки войск РФ в Сирии Андрей Ермаков.

"Сегодня мы завершили крайний этап совместного летно-тактического учения ВВС Сирии и ВКС России. В процессе учения были отработаны вопросы взаимодействия между армейской авиацией САР и РФ при выполнении задач по поражению заранее заданных и внезапно возникающих целей на территории арабской республики, а также вопросы обеспечения высадки тактического десанта совместно с армейской авиацией Сирии", - сообщил Ермаков, добавив, что это первые учения вертолетчиков России и Сирии.

По его словам, учение было проведено на высоком уровне. В свою очередь представитель сирийских ВВС заявил, что такие учения важны для сирийских летчиков. "Мы летаем на вертолетах Ми-24, это очень хорошая и надежная боевая машина. И мы хотим поблагодарить российских летчиков за предоставленный опыт работы с ними", - отметил он.

В учении принимали участия со стороны России транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ка-52, сирийская сторона использовала Ми-24. Учение прошло в сирийской пустыне в условиях, максимально приближенных к боевым.

Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок.