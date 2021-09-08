Военные из семи государств прибыли в Россию на учения "Запад-2021"

В течение пяти дней иностранные военные пройдут ознакомление с площадками проведения тренировок, проведут пристрелку вооружения и военной техники

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Воинские контингенты из семи государств прибыли в Нижегородскую область для участия в стратегических учениях "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа и приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также подготовке к проведению совместного учения", - сказали в округе.

В пресс-службе рассказали, что в течение пяти дней иностранные военные пройдут ознакомление с площадками проведения совместного учения, проведут пристрелку вооружения и военной техники, в частности танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.