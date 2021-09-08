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РИА Новости

Конструктор Будаев: из "Спрута-СДМ1" можно создать колесный танк со 125-мм пушкой

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Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех" рассматривает возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125-мм пушкой, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Будаев.

​"У нас есть идея поставить боевое отделение "Спрута-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей. На какую конкретно колесную базу будем ставить модуль — вопрос открытый, так как сегодня в Российской Федерации есть много удачных колесных шасси, и тут все зависит от финального назначения колесного танка, от того, в какие войска он должен будет пойти", — рассказал он.

Как уточнил заместитель главного конструктора, "предполагается, что колесный "Спрут" будет ориентирован на экспорт". Будаев пояснил, что в Вооруженных силах применение колесного танка менее вероятно, так как приоритет традиционно отдается гусеничным шасси с учетом особенностей российской географии.

"Колесные танки" — неофициальное название семейства боевых бронированных машин на колесной базе, вооруженных пушками танковых калибров, которые устанавливаются в поворотной башне. Обычно у них слабая по сравнению с танками защищенность, однако эти боевые машины обладают существенно большей мобильностью при использовании на дорогах общего назначения. Также они как правило авиатранспортабельны.​

К колесным танкам, например, можно отнести французские бронемашины AMX-10RC, итальянские Centauro или японские MCV. Все они в серийных вариантах оснащены орудиями калибра 105 мм.

​Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 км/ч, на плаву — до 9 км/ч. Сейчас боевая машина проходит государственные испытания.​

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Страны
Италия
Россия
Франция
Япония
Продукция
2С25 Спрут-СД
AMX-10RC
Компании
ВГТЗ
Высокоточные комплексы
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Курганмашзавод
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