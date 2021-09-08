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ТАСС

Расчеты С-400 провели боевые пуски по воздушным целям на полигоне Ашулук

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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

В учениях приняли участие расчеты Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитного ракетного полка провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 "Триумф" по воздушным целям на полигоне Ашулук. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, в учениях приняли участие расчеты Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа

"Боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 "Триумф" отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара. В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника", - сказали в военном ведомстве.

Помимо этого, военнослужащие сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.

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Россия
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С-400 Триумф
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Минoбороны РФ
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