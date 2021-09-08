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ТАСС

Новейший комплекс "Касатка" начали устанавливать на военные воздушные суда

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Информационно-управляющая система (ИУС) ППК «Касатка»
Информационно-управляющая система (ИУС) ППК «Касатка».
Источник изображения: radar-mms.com

"Касатка" активно используется и в гражданской сфере

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новейший поисково-прицельный комплекс "Касатка" уже размещают на летательных аппаратах Минобороны России. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"Работы с Минобороны РФ как с заказчиком ведутся не первый год, вектор уже задан, элементы системы уже сейчас размещаются на летательных аппаратах Минобороны России", - сказал он.

По его словам, комплекс "Касатка" активно используется и в гражданской сфере, в том числе на создаваемых компанией беспилотниках для геологоразведки, доставки грузов, а также мониторинга земной поверхности. "Его эффективность уже оценили ряд крупных геологоразведочных компаний и МЧС России", - подчеркнул Анцев.

Комплекс "Касатка", работающий под управлением многофункциональной информационно-управляющей системы, предназначен для обнаружения подводных и надводных объектов, целеуказания, поисково-спасательных работ, экологического мониторинга акваторий и прибрежных зон. На авиасалоне МАКС-2021 Анцев сообщил ТАСС, что комплекс получил алгоритмы искусственного интеллекта. По его словам, в "Касатку" заложены принципы открытой архитектуры, модульного построения и унификации к различным носителям.

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