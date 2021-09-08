Учения ОДКБ "Рубеж-2021" стартовали в Киргизии

Военнослужащие во время учений "Иссык-Куль Антитеррор-2018" в Киргизии.

Всего от Вооруженных сил России в учениях принимают участие около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие приступили к совместным учениям с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ "Рубеж-2021" на полигоне Эдельвейс в Киргизии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021" стартовало на полигоне Эдельвейс в Киргизской Республике. В учениях принимают участие военнослужащие вооруженных сил Республик Казахстан и Таджикистан, Киргизской Республики, Российской Федерации, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ", - говорится в сообщении.

В ходе учений контингенты КСБР проведут совместное планирование и подготовку к проведению войсковой операции. В ходе практического этапа будут отработаны вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.

Основу российского воинского контингента на учениях составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады ЦВО, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии. Всего от Вооруженных сил РФ принимают участие около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники, в том числе шесть единиц авиационной техники. Штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 объединенной российской военной базы Кант обеспечат поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки в районе проведения учения.

Учения завершатся 9 сентября.

КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.