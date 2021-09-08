«Афганский синдром» всея Америки

Бегство из Кабула стало для США вторым Сайгоном

Вывод американских войск из Афганистана и последующие события вызвали огромный резонанс в мировой политике и средствах массовой информации. По большей части оценки носили эмоциональный характер. Серьезному анализу подверглись в основном действия движения «Талибан» (запрещен в РФ), а также ожидаемые для сопредельных государств последствия бегства Штатов.

При этом основательного анализа геополитических результатов этого прецедента, по крайней мере в открытых СМИ, найти не удалось. Между тем надо ожидать, что они могут стать более чем серьезными. Оснований для такого заключения несколько.

Предали и сбежали

Прежде всего обращает внимание то, что поспешный вывод американских войск стал неожиданностью для союзников США по НАТО и из других стран, принявших участие в оккупации Афганистана. Это вызвало вполне справедливое возмущение руководства и военного командования этих государств, так как их поставили в исключительно тяжелые условия при обеспечении эвакуации войсковых контингентов и гражданского персонала. А проблемы оказались очень серьезные – пропускная способность кабульского аэропорта и так небольшая, еще больше сократилась после возникших хаоса и паники при наступлении талибов.

Другим важным аспектом стал характер вывода американских войск, больше напоминавший паническое бегство с бросанием боевой техники и вооружения, нежели организованную эвакуацию. Американцы оставили на базах большое количество разнообразного имущества. Телесюжеты с военно-транспортными самолетами США, взлетающими с переполненных людьми ВПП, которые цеплялись за шасси и срывались с них, обошли все мировые СМИ.

“У американцев был план ухода, а точнее – бегства из Афганистана, и он успешно реализован, причем с соответствующими договоренностями с талибами. Однако это надо рассматривать как хорошо спланированную капитуляцию”

Такой уход резко контрастировал со многим памятными картинами вывода советских войск из Афганистана тридцатью годами ранее. Тогда части и соединения Советской армии выходили в походных колоннах с развернутыми знаменами. Не было паники, бросания техники и имущества.

Ныне кабульские сюжеты напоминают уход американцев из Сайгона в 1975 году. При этом серьезные политики и аналитики должны понимать, что во Вьетнаме США фактически испытали поражение от СССР и отчасти Китая, поскольку вьетнамские силы национально-освободительного движения и ВС Северного Вьетнама получали самую современную на тот момент боевую технику от Советского Союза, их личный состав обучался в советских военных вузах, включая военные академии. Более того, как сегодня хорошо известно, наши военнослужащие принимали участие в боевых действиях против американских войск, в частности в системе ПВО Вьетнама.

Тогда такое поражение рассматривалось как позорное и имело серьезные последствия для США как на международной арене, так и внутри страны. В Штатах получил распространение «вьетнамский синдром», на его преодоление у американцев ушло более 10 лет и оздоровление нации в решающей мере было связано с начавшимся процессом разрушения социалистической системы продажной номенклатурной верхушкой соцлагеря и его ядра – СССР. А полномасштабное возобновление американской военной экспансии произошло только спустя еще шесть лет, после окончательного распада Организации Варшавского договора и уже явного начала разрушения СССР – в войне 1991 года против Ирака.

Второе поражение США

Весьма важным аспектом является тот факт, что в Афганистане США потерпели поражение от иррегулярного вооруженного формирования движения «Талибан», которое неоднократно устами американских президентов объявлялось уничтоженным. При этом ни одна страна в явном виде не оказывала исламистскому движению масштабной военной помощи. Можно уверенно предполагать, что вооружение шло из Пакистана, со спецслужбами которого талибы связаны со времен войны против советских войск. Однако эта поддержка не могла быть даже близко сопоставимой с тем, что получал от СССР и Китая Вьетнам во время войны 1965–1975 годов или моджахеды от США и союзников в период нахождения в Афганистане ограниченного контингента советских войск.

Стоить напомнить, что в Афганистане воевали против СССР путем поставок вооружения моджахедам практически все крупные страны: США и их натовские соальянсники, КНР, Пакистан, Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива. Пакистанские вооруженные силы непосредственно участвовали в боевых действиях в приграничных районах Афганистана. Примером может служить уничтожение пакистанским истребителем F-16 штурмовика Су-25, пилотируемого будущим вице-президентом России Александром Руцким.

Советская армия не только успешно контролировала территорию страны, отражала удары моджахедов, но и обеспечивала возможность масштабного строительства промышленных объектов, коммуникационной и социальной инфраструктуры, многое из построенного тогда существует и функционирует до сих пор. Без надежного подавления сопротивления душманов на основной части территории страны это было бы невозможно. И если бы не предательство советской номенклатуры во главе с Горбачевым, дальнейшее пребывание советского контингента в итоге привело бы к стабилизации ситуации и созданию устойчивого просоветского режима. Правительство президента РА Мохаммада Наджибуллы после вывода советских войск просуществовало три года и пало в результате полной международной изоляции, когда еще один враг нашей страны – разрушитель СССР Борис Ельцин по требованию американских «друзей» прекратил всякую помощь Кабулу, в частности поставки ГСМ.

То есть Советская армия выстояла в Афганистане в борьбе против коалиции крупнейших стран мира во главе с США, воюющих руками моджахедов, а американские ВС за 20 лет не смогли справиться с иррегулярными вооруженными формированиями движения «Талибан», действующими без серьезной иностранной поддержки, практически самостоятельно.

Еще одним важным аспектом завершения американского присутствия в Афганистане может служить то, что после ухода ВС США проамериканское правительство Ашрафа Гани продержалось всего несколько дней. При этом в отличие от Советской армии, которая после выхода из РА не оказывала афганскому правительству военной поддержки, американцы в помощь правительственным войскам наносили авиаудары по талибам. И это притом что в армии Афганистана насчитывались около 300 тысяч человек в составе семи корпусов против 50–60 тысяч, которыми располагал «Талибан». Уже в первые дни после начала вывода штатовских войск около 120 тысяч военнослужащих перешли к талибам с техникой и вооружением или дезертировали.

Демонстрация недееспособности

Однако самым показательным фактом, который весьма серьезно скажется в будущем на возможностях американской в частности и англосаксонской, в общем, политики, является демонстративное пренебрежение США коллаборационистами из местного населения. Эти люди поставлены в безвыходное положение. В стране, где к власти приходит фактически национально-освободительное движение, причем чрезвычайно радикальное, они могут ждать только смерти, причем, вероятно, мучительной. А иностранные хозяева не пожелали сделать для их спасения ничего. Афганских подручных, похоже, даже не сочли целесообразным предупредить о предстоящем событии. По крайней мере – подавляющую часть рядовых сотрудников, работавших на проамериканское марионеточное правительство и военнослужащих правительственной армии. Иными словами, их открыто предали, как отработанный материал. Этим США всему миру продемонстрировали на практике всю омерзительность основного англосаксонского принципа геополитики, который в несколько измененном виде звучит так: «У англосаксов нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы».

Миру в предшествующие 30 лет демонстрировалось, что эти интересы состоят в стремлении к всестороннему ограблению других народов, а местные помощники в этом грязном деле для англосаксов просто рабочий инструментарий, который после использования становится мусором.

Все аспекты завершения американского присутствия в Афганистане приводят к весьма важным для геополитики выводам, которые, безусловно, будут сделаны.

Прежде всего даже традиционные союзники США в Европе, Японии и Австралии, не говоря уже о властях стран Персидского залива и других регионов мира, могут основательно задуматься о целесообразности однозначной поддержки американских и вообще англосаксонских инициатив в осуществлении различных форм давления на другие государства. Они, конечно же, вспомнят в контексте афганских событий и то, как американцы оставили без военной поддержки Грузию в ходе войны 2008 года против Южной Осетии. А ведь без американских гарантий тогдашний президент Михаил Саакашвили на военную авантюру вряд ли бы решился.

Прежде всего, конечно, речь может идти об участии в различных вариантах действий военно-политического характера. Особенно осторожно они будут относиться к предложениям США поучаствовать в операциях, сопряженных с применением вооруженных сил. Однако и от иных форм давления, например экономической, союзники Штатов могут дистанцироваться. Особенно если это будет затрагивать их интересы. Например, уже более осторожно станут относиться к попыткам американцев блокировать развертывание масштабных экономических проектов подобных газопроводу «Северный поток-2» или глобальным инфраструктурным планам Пекина по программам концепции «Один пояс – один путь».

Уже сегодня можно наблюдать, как снижается воинственность украинской риторики и военные приготовления Киева в отношении ДНР и ЛНР. В тамошних СМИ начали появляться статьи, авторы которых заговорили о том, что США ненадежный союзник и на них нельзя полноценно рассчитывать, что стоит начать сближение с Россией, которая своих союзников не бросает. Надо присмотреться к тому, как может измениться и позиция Японии в отношении Курильских островов. Этой стране также придется задуматься над тем, насколько крепко гарантирован ей американский «ядерный зонтик» и не окажется Токио, начав военную авантюру, один на один с российским ядерным ответом.

Есть над чем задуматься и столь активным в части русофобии правящим режимам стран Прибалтики, Польши и иных государств. В целом в определенной мере сужается область реализации англосаксонской концепции «войны чужими руками», особенно в части развитых или просто состоявшихся стран мира.

В этом же контексте исход США из Афганистана заставит задуматься и проамериканских коллаборационистов и тех, кто еще не стал на этот путь, но рассматривает такую возможность, о надежности американских хозяев и их готовности при неблагоприятном развитии ситуации для оккупантов спасать союзников из местного населения. Это может привести к тому, что некоторые из нынешних верных штатовских подручных перестанут быть надежными, начав сближение с силами, ведущими борьбу за выход из-под американского контроля.

Пример «Талибана» даст новый стимул для стран и движений, ведущих борьбу за суверенитет. Талибы наглядно показали, что даже без серьезной внешней поддержки победа над военной машиной США возможна, особенно если тому способствует сложный рельеф горной или лесистой местности, а также есть поддержка местного населения. Теперь, например, руководству Венесуэлы или любой страны Южной Америки, Африки понятно, что начнись американская интервенция, их национально-освободительная борьба может вполне оказаться успешной, особенно если заранее будут заготовлены материально-техническая база для длительной партизанской борьбы, подготовлены соответствующие контингенты личного состава. Есть пример и сирийцам, как можно выпроводить США из страны, где американские войска находятся абсолютно незаконно.

Стремительный крах проамериканского режима в Афганистане со сдачей Кабула продемонстрировал миру, что принципы, на которые опираются США при формировании марионеточных властей в оккупированных странах, могут обеспечить существование последних только в присутствии американских войск. С уходом янки эти режимы немедленно рушатся. А это означает, что нет оснований рассчитывать на безопасность в приемлемой перспективе любых ресурсных вложений в подобные страны. Это ведет к тому, что привлечение союзников к участию в экономической поддержке марионеточных правительств, частных организаций и лиц становится трудноразрешимым – американцам придется самим решать этот вопрос с соответствующими затратами федерального бюджета, что в перспективе ставит под сомнение целесообразность со стороны США предпринимать подобные действия или поддерживать существующие проамериканские режимы.

Все случившееся в Афганистане приведет к серьезным последствиям для американской геополитики. Теперь после кадров панического бегства даже самые тупые представители мировых элит могут осознать, что рассчитывать на военную мощь США как ключевой инструмент построения единого мира во главе с мировым правительством, представляющим хозяев глобальных корпораций, нельзя. Да и Штаты, как это продемонстрировал феномен экс-президента Дональда Трампа, более не являются надежным плацдармом. Это означает, что им надо искать новый, что может стать важным фактором роста социально-политической напряженности уже в Америке.

Кроме этого, ныне четко режиссированной и согласованной поддержки военных акций США в мире ожидать уже не придется. Это приведет к тому, что с учетом упомянутых выше вероятных подвижек в части поддержки американских «инициатив» другими странами и элитами потенциал морально-психологической и международно-правовой поддержки Белого дома на международной арене будет в определенной мере ослаблен.

Сегодня существует мнение, представленное в некоторых СМИ, что происшедшее в Афганистане является американским планом, тонко претворенным в жизнь. Его смысл – посеять хаос и разруху в этой стране и потом уйти, оставив решать эти проблемы другим странам и тем самым создать им проблемы, ослабить их политически и экономически.

Такая точка зрения не выдерживает критики. Начнем с того, что США уже вложили в эту войну около 900 миллиардов – почти триллион долларов. Это много больше, чем могут затратить на восстановление мирного Афганистана иные страны. Конечно, из этого триллиона определенная и немалая часть оказалась в карманах некоторых представителей американской политической, экономической и, вероятно, военной элиты. Но США понесли огромные экономические потери, не достигнув даже малейшего положительного результата. Кроме того, как следует даже из приведенного в статье анализа, прямыми экономическими утратами дело не ограничивается, еще есть имиджевые, политические и иные потери, которые могут стать куда более серьезными.

США оказались выброшенными из Центральной и Средней Азии – их попытки обосноваться в постсоветских республиках окончились ничем. Теперь этот регион остается свободным для внедрения России и Китая. А ведь установление над ним контроля было важнейшей задачей в глобальном проекте Большого Среднего Востока, спланированном США. Первыми шагами в реализации проекта вскоре после его опубликования в СМИ (в виде частных мнений ведущих американских политиков и экспертов) стало вторжение в Ирак и Афганистан. То есть проект был провален на самом первом шаге. О каком «особом плане» дестабилизации региона с далеко идущими целями можно после этого можно говорить? Это просто тяжелейшее военное поражение США. Причем в морально-психологическом отношении более тяжелое, чем вьетнамское. Конечно, у американцев был план ухода, а точнее – бегства из Афганистана, и он успешно реализован, причем с соответствующими договоренностями с талибами. Однако это надо рассматривать как хорошо спланированную капитуляцию. А впереди еще Ирак. Как будет развиваться вывод американских войск из этой страны, еще предстоит увидеть. Однако если он будет напоминать бегство американцев из Кабула, это станет еще одним серьезным ударом по имиджу США.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (897) за 7 сентября 2021 года