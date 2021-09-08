Крылья «Талибана»

Афганские радикальные исламисты обрели военно-воздушные силы

После того как талибы захватили аэродром в Кандагаре, в социальных сетях появились фотографии, на которых боевики позируют на фоне Black Hawk американского производства и Ми-17. 14–15 августа «Талибан» (запрещен в РФ) захватывает аэропорт «Мазари-Шариф», после чего в сети появились новые фотографии. На этот раз талибы снялись рядом со штурмовиком А-29 и легким ударным вертолетом MD-530. Теперь, когда практически весь Афганистан находится под их контролем, вопрос уже не в том, получат ли они доступ к самолетам и вертолетам, оставленным афганскими ВВС, а в том, что боевики будут с ними делать. И предпримут ли что американцы, чтобы лишить их авиации.

Что делать с авиацией талибов

Согласно июльскому отчету специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана ВВС РА эксплуатировали в общей сложности 211 самолетов и вертолетов, из них 167 были готовы к использованию по состоянию на 30 июня 2021 года.

Пока Министерство обороны США не подтвердило, сколько из этих самолетов и вертолетов было захвачено талибами, сколько из этого количества все еще находится в рабочем состоянии, сколько было угнано пилотами афганских ВВС в соседние страны. Во время брифинга в Пентагоне 16 августа генерал-майор Хэнк Тейлор, заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям, сообщил, что у него нет информации о том, будут ли американские военные принимать меры для предотвращения захвата и использования самолетов или другой военной техники талибами.

“Более серьезным препятствием для «Талибана» будут расходы и логистика, связанные с обслуживанием самолета, сервисное оборудование, проведение ремонта и покупка запасных частей”

Брэдли Боуман, бывший пилот Black Hawk, который служил в Афганистане, резко критиковал вывод американских войск. Он сказал в интервью Defense News: «Нет сомнений в том, что они захватили сотни Humvee, артиллерийское и другое оборудование и самолеты. Это должно вызывать глубокую тревогу у американцев не только потому, что мы помогаем финансировать их, но и потому, что от этого может выиграть «Талибан».

По словам Боумана: «Поскольку администрация Байдена решительно проводит свою политику вывода войск из Афганистана, ее самым большим приоритетом должна быть безопасная эвакуация американцев из Афганистана. Затем мы должны уничтожить американскую технику, оставшуюся в Афганистане, а также все самолеты и вертолеты, оставленные афганскими военно-воздушными силами. Если мы сделаем это сейчас, то я смогу увидеть, как «Талибан» изменит свое отношение к операциям по эвакуации в Кабуле. Так что вытащите всех американцев, сделайте все возможное, чтобы вывести наших афганских партнеров. Как только это будет сделано, почему бы нам, черт возьми, не уничтожить все вертолеты и самолеты, захваченные «Талибаном»? Я считаю, что это нам абсолютно необходимо».

Согласно отчету специального инспектора афганские ВВС использовали 23 штурмовика А-29, четыре грузовых самолета С-130 и в общей сложности 33 военизированные версии Cessna Caravan, некоторые из которых были сконфигурированы для выполнения атак наземных целей.

В распоряжении афганских ВВС также было 150 вертолетов, в том числе универсальные транспортно-боевые вертолеты UH-60 Black Hawk американского производства и легкие ударные MD-530, а также российские Ми-17, которые в афганских ВВС находились в процессе вывода из эксплуатации из-за нехватки запчастей.

vpk-news.ru

Из вооружения ВВС РА, пожалуй, самым передовым является легкий штурмовик A-29 Super Tucano, произведенный бразильским авиакосмическим консорциумом Embraer и модифицированный американской оборонной фирмой Sierra Nevada, адаптировавшей самолет с радиоэлектронным оборудованием и вооружением американского производства.

A-29 оптимизирован для противоповстанческих операций. Самолетом могут управлять пилоты с небольшим опытом. Неприхотливость ЛА позволяет эксплуатировать его в суровых условиях афганского климата и специфического театра военных действий. Эти характеристики сделали его очень подходящим для афганских ВВС, которые строились с нуля, но по словам генерала Марка Келли, руководителя Air Combat, это не технология, которая может угрожать американским военным в будущих столкновениях с «Талибаном». Келли заявил Defense News: «Для нас понятно беспокойство, попадет ли оружие в руки людей, которые, мы не знаем точно, как они собираются его использовать, против кого они собираются его использовать, будь то винтовка M16 или штурмовик А-29».

По словам Ричарда Абулафиа, аэрокосмического аналитика из Teal Group, хотя «Талибан» может стремиться продать захваченные самолеты, ни один из самолетов или вертолетов, эксплуатируемых афганскими ВВС, не содержит секретных технологий, которые были бы полезны для таких стран, как Китай или Россия.

«По правде говоря, если бы русские или китайцы захотели заполучить Super Tucano или раннюю модель Black Hawk, это было бы не так сложно, – сказал он. – Они оснащены довольно низкотехнологичным оборудованием».

Кто поставит талибов на крыло

«Талибан» столкнется с длинным списком препятствий, если они попытаются использовать это оружие самостоятельно, формируя из них основу своих ВВС.

Во-первых, «Талибан» не имеет обученных пилотов, которые способны управлять самолетом и применять оружие, убежден тот же Келли. «Возможно, они действительно смогут поднять его в воздух, но, вероятно, будут более опасны для их самих себя, чем для людей на земле», – добавил он.

В конце концов «Талибан» сможет найти квалифицированных летчиков, «но что касается угрозы для региона, я не думаю, что это реальная угроза, которая нас слишком беспокоит», считает Келли. Видимо, он еще не заходил в пакистанские соцсети, где идет вал информации о массовом переходе на сторону талибов летчиков и техников ВВС Афганистана.

Более серьезным препятствием для «Талибана» станут расходы и логистика, связанные с обслуживанием самолетов, дорогостоящее сервисное оборудование, проведение ремонта и покупка запасных частей. Келли и Боумен забыли, что у талибов были уже свои ВВС до 2001 года. В их составе были самолеты и посложнее бразильских штурмовиков. Это самолеты МиГ-21 бис и Су-17М3/М4. У них были свои летчики и техники, которые как-то справлялись с обслуживанием той гораздо более сложной техники.

Боуман полагает, что им также может прийти помощь из-за рубежа. Но Абулафиа отметил, что использование боевых самолетов либо против граждан Афганистана, либо против других стран может в конечном итоге подорвать цель «Талибана» по сохранению контроля над страной.

«Чем больше они используют обычную военную технику, тем больше они становятся мишенью. Если бы у них были проблемы, они бы делали то, что делали до 11 сентября: укрывали террористические группы, – сказал он. – Очевидно, что в стране не так много организованного внутреннего сопротивления. Похоже, они не горят желанием вступать в драку с соседними странами, и если бы они это сделали, у них ничего не вышло бы».

Но не вся военная авиация осталась в Афганистане. 15 августа три самолета афганских ВВС и два вертолета, на борту которых находились 143 военнослужащих, благополучно приземлились в Таджикистане после получения разрешения от властей страны, сообщает The New York Times.

Афганские летчики также пытались найти убежище в Узбекистане, хотя неясно, сколько самолетов и личного состава прилетело в страну за последние несколько дней.

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила, что 14 и 15 августа в страну прилетели 22 неуказанных военных самолета и 24 вертолета, на борту которых находились 585 солдат и летчиков, сообщало информагентство «Подробно».

В ведомстве также заявили, что еще три штурмовика А-29 запросили разрешение на посадку 15 августа и получили сопровождение МиГ-29 узбекских ВВС. Один узбекский МиГ-29 и один афганский А-29 столкнулись во время полета. Пилоты обоих самолетов благополучно катапультировались.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (897) за 7 сентября 2021 года