Небесная стража

«АРМИЯ-2021» показала новые зенитные ракетные комплексы

На форуме «АРМИЯ-2021» концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил целый ряд новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. В их числе зенитная ракетная система большой дальности «Антей-4000», зенитный ракетный комплекс средней дальности «Викинг», ЗРК малой дальности «Тор-Э2», а также новый автоматизированный комплекс малой дальности с оптическим каналом наведения «Сосна».

Дальнозоркий «Абакан»

Если комплексы «Антей-4000», «Викинг» и «Тор-Э2» уже демонстрировались на предыдущем форуме (за исключением некоторых экспортных вариантов), то станция обнаружения и целеуказания (СОЦ) 98Л6Е из состава зенитного ракетного комплекса 98Р6Е «Абакан» представлена впервые. Кроме новой СОЦ, в состав комплекса нестратегической ПРО (НПРО), как еще называют «Абакан», входят пусковые установки (ПУ) 51П6Е2 на колесном шасси БАЗ-69096 повышенной проходимости. Каждая ПУ имеет две ракеты увеличенной дальности 9М82МДЭ.

«Абакан» может эффективно работать с другими ЗРК и ЗРС, включая С-400 «Триумф». Кроме того, комплекс способен поражать оперативно-тактические баллистические ракеты на дальности 30 километров и высоте до 25 километров. Станция 98Л6Е способна обнаруживать и выдавать целеуказание по объектам с минимальной ЭПР (эффективная поверхность рассеяния) 0,02 квадратного метра. При этом на одну уничтожаемую цель может наводиться одновременно до двух ракет. Пусковая установка способна обеспечить запуск ЗУР с интервалом две секунды. Время подготовки ракет к пуску составляет всего 7,5 секунды. Ракеты находятся в транспортно-пусковых контейнерах, что защищает их от механических повреждений и атмосферных явлений. Пусковая установка с помощью параболической антенны, установленной на телескопическом подъемнике, в процессе полета ракеты передает на ЗУР команды радиокоррекции и осуществляет подсвет цели на конечном участке наведения на цель. Боевой расчет ПУ – два человека.

«Абакан» отличается высокой мобильностью. В качестве шасси используется БАЗ-69096 с колесной формулой 10х10, разработанное Брянским автомобильным заводом. Оно позволяет передвигаться по дорогам с твердым покрытием со скоростью до 60 километров в час при запасе хода 500 километров. Время свертывания и развертывания составляет шесть минут. Каждая машина оборудована газотурбинной установкой, которая вырабатывает электроэнергию при выключенном двигателе автомобиля, что существенно экономит ресурс основного силового агрегата ПУ. ЗРК нестратегической ПРО «Абакан» может перевозиться всеми видами транспорта, включая железнодорожный и авиационный.

Гордый «Викинг»

“На форуме «АРМИЯ-2021» представлена сенсационная российская разработка – радиофотонные устройства, которые могут быть использованы в системах связи и телефонии 6G. Это первая работающая квантовая сеть, созданная российскими учеными”

Еще одна новинка форума – натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК 9К317МЭ «Викинг» («ВПК», № 33), который является экспортной версией ЗРК «Бук-М3». СОЦ 9С38Э выполнена на унифицированном шасси и оснащена АФАР с высокими характеристиками. Она является развитием СОЦ 9С18М1-3, которая используется в предыдущей модификации ЗРК «Бук-М2Э». Предыдущая СОЦ 9С18М1-3 способна обнаруживать и опознавать воздушные объекты на расстоянии до 150 километров и передавать обработанную информацию о 120 целях.

ЗРК «Викинг» – комплекс средней дальности четвертого поколения. Его главное отличие – новая ЗУР типа 9М317МЕ. Все ракеты размещены в транспортно-пусковых контейнерах. Масса одной ЗУР составляет около 600 килограммов, что на 110 килограммов меньше предыдущей модели. Максимальная скорость ракеты – 1520 метров в секунду. Дальность поражения – 65 километров.

Многофункциональная МРЛС позволяет одновременно обстреливать до 36 целей, летящих с любого направления. Увеличение боевых возможностей потребовало значительного увеличения боевого запаса ракет. Каждая самоходная огневая установка (СОУ) вооружена шестью готовыми к пуску ЗУР. Имеется возможность подключить к СОУ одну пусковую установку типа 9А383МЭ (модернизированная ПУ для ЗРК «Антей 2500), что позволяет довести максимальную дальность поражения до 130 километров и высоту поражения до 30 километров.

Пускозаряжающая установка ЗРК «Викинг» имеет 12 ЗУР в ТПК. Ракеты размещены двумя пакетами по шесть транспортно-пусковых контейнеров в каждом. Угол пуска фиксированный и составляет 45 градусов.

Крона «Сосны»

Большой интерес у специалистов вызывает модификация ЗРК ближнего действия «Сосна» на колесном шасси БТР-82А. Он способен успешно бороться с самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками на малых и сверхмалых высотах, а также планирующими авиабомбами. При необходимости комплекс может поражать легкобронированную авто- и бронетехнику.

ЗРК по сути – комплекс-робот. В автоматическом режиме обнаруживает воздушные цели, определяет их координаты и принадлежность, распределяет между средствами огневого поражения. Боевой расчет – два человека. Комплекс обладает высокой помехозащищенностью, что достигается за счет использования высокоточной оптико-электронной системы управления. Она включает в себя гиростабилизированную платформу с двухканальной системой стабилизации и наведения. В нее также входят телевизионная и две тепловизионные оптические системы, лазерный дальномер, аппаратура управления ракетой, включая лазерно-лучевой канал. «Сосна» поражает цели на дальности до 10 километров и на высоте до 5 километров, что является рекордным для ЗРК подобного типа.

Более того, комплекс способен вести огонь в движении. Одна боевая машина вооружена 12 ракетами. Каждая ракета находится в герметичном контейнере и не требует обслуживания. ЗУР двухступенчатая, изготовлена по аэродинамической схеме «утка». Дистанционный подрыв происходит за счет лазерного датчика цели со сплошной диаграммой излучения. Кроме того, имеется контактный взрыватель. Боевая часть тандемная, состоит из двух частей – носовая осколочно-фугасная, основная осколочно-стержневая, что позволяет поражать бронированные цели. Наведение ракеты происходит в лазерном информационном поле, это обеспечивает высокую точность попадания. ЗУР и оптико-электронная система управления размещаются в необитаемой вращающейся башне с приводами наведения двух пакетов ракет в контейнерах.

ЗРК «Сосна» всепогодный. Его можно применять в любое время суток, днем и ночью. Данная разработка установлена на БТР-82А, что удешевляет стоимость одного комплекса, упрощает подготовку водителей и снижает стоимость обслуживания шасси. БТР оснащен топонавигационной аппаратурой, радиостанцией, а также аппаратурой приема-передачи данных на батарейный пункт управления, который играет роль подвижного командного пункта.

Квантовые сети

На форуме «АРМИЯ-2021» представлена еще одна сенсационная российская разработка. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» продемонстрировал радиофотонные устройства, которые могут быть использованы в системах связи и телефонии 6G. Первая работающая квантовая сеть, созданная российскими учеными и производителями оборудования под управлением Департамента квантовых коммуникаций ОАО «РЖД», была представлена в июне этого года. Устойчивая связь осуществлялась по магистральному квантовому каналу длиной 700 километров между Москвой и Санкт-Петербургом.

Помимо быстродействующих и помехоустойчивых систем связи, радиофотоника может быть успешно применена в радиолокации. Уже есть экспериментальные разработки, в которых квантовые РЛС используют «запутанные» (связанные друг с другом) кванты. Для обнаружения цели в пространство излучается один из пары связанных друг с другом фотонов. В случае обнаружения воздушного объекта его поведение фактически копирует оставшийся в РЛС второй фотон. По нему и определяется наличие цели. Он также служит для отсечения фоновых шумов. Излучение потока связанных фотонов позволяет не только обнаружить цель, но и получить ее четкое изображение.

Второй метод основан на радиочастотной модуляции или демодуляции оптических несущих сигналов (фотонов). Свет является электромагнитным излучением, а значит, на его характеристики можно воздействовать с помощью специальной аппаратуры.

Прототипы квантовых радаров уже созданы в США, Китае, Канаде и Австрии. КРЭТ предложил свою версию фотонного радара, завершив в конце августа 2020 года испытания прототипа радиооптической фазированной антенной решетки (РОФАР), о чем было сообщено на прошлогоднем форуме «АРМИЯ». В разработке КРЭТ излучение лазера с необходимыми характеристиками (используется когерентный лазер) направляется на фотонный кристалл, который преобразует световое излучение (поток фотонов) в электромагнитное СВЧ-излучение. Установленная в РЛС компьютерная аппаратура управляет работой лазера, определяя его мощность, модуляцию и другие характеристики излучения. При этом коэффициент полезного действия РОФАР превышает этот показатель традиционного передатчика в два раза.

Новая РЛС с РОФАР позволит отображать цель не как точку на экране, а как реальный силуэт самолета с разрешением в несколько десятков раз выше, чем у обычного радара. РОФАР способна обнаруживать самолеты противника на дальности до 500 километров. Она может фиксировать воздушные и морские цели, изготовленные по технологии «Стелс», а также создавать их трехмерное изображение. Благодаря использованию широкого диапазона частот (от 1 Гц до 100 ГГц) сигнал, излучаемый РОФАР, способен пройти через препятствия любой толщины. В результате за счет сверхвысоких частот появляется возможность заглянуть внутрь самолета и даже разглядеть силуэт летчика. Еще одна особенность РЛС с РОФАР – она имеет очень высокую помехозащищенность и гораздо более низкое энергопотребление, чем традиционные станции.

Так как РОФАР работает в очень широком диапазоне волн, то при необходимости она способна глушить работу электроники противника, выполняя функции станции РЭБ. РОФАР можно встроить в обшивку самолета, корабля, спутника или использовать в наземных РЛС и станциях наведения ракет, что позволит значительно уменьшить их размеры, увеличить мощность, повысить точность определения координат, усовершенствовать систему опознавания.

И главное – технология РОФАР создана с использованием отечественной элементной базы.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (897) за 7 сентября 2021 года