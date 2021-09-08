Дроны над Арктикой

Беспилотная авиация способна сыграть важную роль в решении транспортных проблем в высоких широтах

Более 60 процентов территорий Российской Федерации относятся к регионам Арктической зоны и Крайнего Севера, где авиация зачастую является единственным средством транспортного обеспечения. Быстро развивающаяся беспилотная авиация может дополнить и даже частично заменить авиацию пилотируемую.

В недрах Арктики находятся 20 процентов неразведанных месторождений нефти и газа. Объемы ресурсов на арктическом шельфе углеводородов варьируются по разным оценкам от 50–60 до 100 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте.

Это площадка для создания новых отечественных технологий добычи, переработки и транспортировки углеводородов. В регионе возможно испытание инновационных «зеленых» технологий в промышленности и экономике. Постепенно Российская Арктика превращается в крупнейшую в мире экономическую зону.

Правительством приняты «Основы государственной политики в Арктике», определены национальные интересы и цели Российской Федерации в макрорегионе. 26 октября 2020 года президент РФ подписал указ «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Год спустя кабмин утвердил госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Севморпути нужна эволюция

Важными составляющими Программы социально-экономического развития Арктической зоны РФ являются эволюция Северного морского пути (СМП) и обеспечение северного завоза.

В последние годы к СМП проявляют повышенный интерес международные организации и компании. Посол по особым поручениям МИДа РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов поясняет это следующими факторами: изменением климата, что приводит к увеличению срока навигации по СМП, проблемами в Суэцком канале и возможностью трансформации Северного морского пути в проект основного транзита грузов между Европой и Азией.

“Именно в Арктике применение дронов с новейшими системами обеспечения автономных и безопасных полетов может существенно ускорить и удешевить программы транспортного развития макрорегиона”

С развитием СМП остро стоит необходимость совершенствования всей транспортной системы региона для того, чтобы удовлетворить растущие потребности промышленности и экономики. С учетом климатических условий и географических особенностей очевидно, что комплексное решение задач, поставленных в стратегии и в госпрограмме развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), сегодня невозможно без активного применения авиации.

Полеты в Арктике сопряжены с трудностями: сложные, быстроменяющиеся погодные условия, недостаточно развитая инфраструктура обеспечения авиационной деятельности, ограниченное количество аэропортов и аэродромов, сложности в навигационно-метеорологическом сопровождении рейсов. Большинству аэродромов Крайнего Севера и Арктики требуются ремонт и реконструкция взлетных полос, замена радиотехнического оборудования, создание новых пассажирских и грузовых терминалов.

Дроны для Северного морского пути

Использование систем управления беспилотных воздушных систем (БВС) в интересах совершенствования функционирования Северного морского пути позволит значительно сократить расходы на ледовую и метеорологическую разведку при проводке караванов судов. Беспилотная авиация может стать значительным фактором развития северного пути, серьезным подспорьем для осуществления северного завоза и оперативного снабжения отдаленных поселений коренных народов Севера и вахтовых поселков промышленными и сельскохозяйственными товарами.

Например, внедрение концепции «Продвинутая аэромобильность» (Advanced Air Mobility) даст возможность судам каравана, местным администрациям и государственным службам получать оперативную двустороннюю грузопассажирскую связь с кораблями при необходимости эвакуации или доставки людей и срочных грузов.

Использование современных технологий даст дополнительную привлекательность Севморпути и региона для международного сообщества, бизнеса, инвестиционных проектов.

Комплексы всему голова

Комплексное применение БВС в регионе может дать мощный толчок социально-экономическому и инфраструктурному развитию, позволит повысить общественную и экологическую безопасность северных территорий. Будет стимулировать приток инвестиций и передовых технологий в создание компаний грузоперевозок и технического обеспечения полетов БВС, фирм по производству и ремонту беспилотных систем и систем связи, что в свою очередь позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить демографическую ситуацию в регионе.

По мере развития централизованной инфраструктуры БВС беспилотная авиация наряду с пилотируемой сможет стать одним из важнейших звеньев транспортной сети Севера.

Именно в Арктике применение беспилотников с новейшими системами обеспечения автономных и безопасных полетов могло бы существенно ускорить, облегчить и удешевить программы транспортного развития макрорегиона. Беспилотные автоматические системы могли бы с успехом выполнять транспортно-логистические задачи без рисков, присущих пилотируемой авиации.

Создание единой технологической системы управления полетами и единого навигационно-информационного поля даст возможность использовать БВС комплексно и эффективно, дополнить и частично заменить пилотируемую авиацию.

Тормоза для рынка дронов

Сегодня основной преградой для полноценной интеграции БЛА в повседневную жизнь является отсутствие нормативно-правовых документов и федеральных авиационных правил в части, касающейся полетов и ограничения коммерческого использования БВС. Полностью запрещены автоматические полеты беспилотников, полеты вне видимости оператора, полеты над населенными пунктами, скоплением людей и так далее. Отсутствуют также проработанные решения, связанные с безопасностью полетов и взаимодействием с пилотируемой авиацией.

Одной из приоритетных задач является создание единого навигационно-информационного поля и инфраструктуры, обеспечивающей автоматическое управление БВС в регионе. Решение этих проблем позволит обеспечить аэронавигационной и метеорологической информацией все заинтересованные службы региона. В данном случае здесь, как нельзя лучше, подходят сертифицированные авиационные технологии, гарантирующие высокие показатели целостности и достоверности информации за счет дифференциальных поправок спутникового сигнала.

Четыре шага к рынку БЛА

Для успешного развития рынка беспилотной авиации и интеграции БВС в воздушное пространство страны необходимо:

создание и запуск инфраструктуры для системы управления полетами БВС, включая единое навигационное пространство в Арктической зоне;

государственно-правовое регулирование в сфере полетов БВС;

улучшение технологических возможностей для ключевых составляющих системы (систем навигации, связи и т. п.), улучшение технических параметров летательных аппаратов;

общественное принятие технологий БВС и основанных на них новых сервисов, в частности в аспектах безопасности, экологии;

создание экономически привлекательных условий для участников нового рынка.

Оптимальным решением подобных задач является создание национальной открытой технологической экосистемы, объединяющей всех участников рынка беспилотной авиации, что должно проходить при непосредственном участии государственных структур, авиационного регулятора, профильных министерств и ведомств, бизнеса, инвестиционных фондов и других заинтересованных игроков рынка.

Требуется системный интегратор

Для создания и развития беспилотной авиации в Арктическом макрорегионе необходимы системный подход и интегратор, способный на базе единой платформы объединить все заинтересованные стороны.

Учитывая международный опыт, необходимо выбрать отдельный регион или область, в котором «обкатать» технологии, технические, финансовые и организационные решения, связанные с особенностями применения БВС в арктических условиях.

Важно отметить, что единичное применение беспилотников не позволяет разрешить транспортно-логистические проблемы Арктического региона. Для широкого внедрения БВС необходимо создание системного комплекса по управлению полетами большого количества дронов в автоматическом или полуавтоматическом режиме вне пределов видимости оператора. Создание этого комплекса систем управления БВС в Арктической зоне Российской Федерации даст значительные экономические и политические преимущества и повысит авторитет страны как основного игрока в Арктическом макрорегионе.

Кроме того, современные решения в области экологии и защиты окружающей среды повысят авторитет РФ в глазах мировых общественных и экологических организаций и лишат их дополнительных аргументов для критики нашей страны.

Валерий Смирнов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (897) за 7 сентября 2021 года