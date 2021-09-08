Форменное надувательство

Инновационные разработки современного камуфляжа могут ввести в заблуждение любую разведку

Маскировка, являющаяся неотъемлемой частью боевой подготовки, – важная составляющая военной науки. При умелом ее применении повышается результативность наступательных и оборонительных действий. В армии под маскировкой понимают введение противника в заблуждение различными способами и методами, отработанными в процессе постоянных тренировок и периодических учений.

В бой идут хамелеоны

До середины XIX века боевые действия имели контактный характер, поскольку сражения велись врукопашную из-за отсутствия эффективного огнестрельного оружия. Солдат одевали в яркие мундиры, чтобы в пылу сражения они могли отличать своих от неприятеля.

Но во второй половине XIX века то, что прежде служило защитой воинам от случайной смерти от своих, стало смертельно опасным – яркие мундиры оказались прекрасной целью для пулеметчиков и солдат, вооруженных винтовками новых образцов.

Солдат начали «прятать». Во время Первой мировой войны все армии оделись в форму цвета хаки – землистых оттенков от серо-желтого до зеленовато-коричневого. Поскольку одноцветная ткань обмундирования не слишком эффективно скрывала от глаза противника, то Вторую мировую войну все армии, кроме СССР, встретили уже в камуфляже, который состоял из пятен различной формы трех цветов. В СССР же крайне ограниченно использовались двухцветные маскхалаты.

После окончания Великой Отечественной войны в Советском Союзе решили уделить должное внимание искусству маскировки личного состава и боевой техники при помощи нанесения научно обоснованной камуфляжной раскраски. Для чего в 15-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте им. Д. М. Карбышева Министерства обороны была проведена серия НИР и ОКР. Работы по усовершенствованию скрывающих раскрасок продолжаются и поныне.

“Камуфляж не в состоянии совсем скрыть человека, его функция – уменьшить заметность на фоне местности. Чем дальше боец в камуфляже находится от неприятеля, тем больше он сливается с окружающим его природным или городским фоном”

Первым современным камуфляжем стала расцветка «КЗС» – костюм защитный сетчатый 1957 года. В нем преобладает зеленый цвет с более мелкими светло-желтыми элементами, в связи с чем его неофициально называют «Березкой». Перестройку войска встретили с камуфляжем «Бутан», который в начале 90-х годов был вытеснен «Флорой», а в конце 90-х появилась «Флора-98».

В настоящий момент в России используется утвержденный в 2008 году камуфляж ЕМР (единая маскировочная расцветка), который также называют «Русским пикселем». Его принцип состоит в комбинировании крайне мелких («пиксельных») пятен таким образом, что они составляют группы крупных пятен, играющих деформирующую роль.

В МВД, Росгвардии существуют свои камуфляжные раскраски. Более того, есть свой камуфляж и у Народной милиции ДНР и ЛНР. Но костюмы и майки стиля милитари, продающиеся в магазинах, ни к одной из официальных камуфляжных расцветок никакого отношения не имеют. Тем более что практически все шьется в Китае.

Разумеется, камуфляж не в состоянии совсем скрыть человека. Его функция состоит в уменьшении заметности на фоне местности. Чем дальше боец в камуфляже находится от неприятеля, тем больше он сливается с окружающим его природным или городским фоном. Это препятствует ведению по нему прицельной стрельбы.

Сейчас военные ученые работают над созданием перспективных материалов. В частности, полным ходом идет разработка ткани, которая работает по принципу мимикрии хамелеона. Она должна изменять свой цвет в зависимости от фона. Пока это теория. Впрочем, в 15-м ЦНИИ МО уже есть не только стройная теория, но и опытные образцы с использованием наночастиц, которые демонстрируют работоспособность. Однако практика, то есть внедрение ткани «хамелеон» в войска будет зависеть от ее стоимости.

Су-57 разрисовали пикселями

Те же принципы используются и при защитном окрашивании военной техники. На новые образцы наносится «Русский пиксель». Например, этот камуфляж можно наблюдать на истребителях пятого поколения Су-57. Однако используются и другие цветовые решения – «Флора» и даже «Бутан».

В военной авиации помимо пиксельной окраски существуют и два других варианта. Самолеты, относящиеся к морской авиации ВМФ, в основе окраски имеют насыщенный темно-серый цвет, благодаря чему они менее заметны при полете над водной поверхностью. Авиация, относящаяся к ВВС, имеет на фюзеляжах самолетов фигуры, составленные из трех оттенков голубого цвета.

В наземной технике значительно больше различных систем окраски танков, БТР, БМД, САУ, различных ракетных систем, автомобилей. В значительной степени влияет на раскраску регион, в котором используется техника: пустынная зона, средняя полоса с хвойными и лиственными лесами, арктическая или прибрежная зона. При этом камуфляж, наносимый на военную технику, служит не только для того, чтобы ее спрятать, но и для введения противника в заблуждение относительно габаритов и четких границ вооружения.

Военную технику прячут от разведки противника более надежно при помощи маскировочных сетей. Они пришли на смену сену, веткам и прочей растительности, которыми раньше прикрывали танки, поршневые самолеты и гаубицы. Их шьют на основе различных натуральных и синтетических тканей – негорючих и влагоморозоустойчивых, не боящихся проливания горючего и масел.

Такие сети имитируют различные типы земной поверхности – зеленую или высохшую траву, пашню, пустыню, заболоченную местность, снежный покров. Масса одного квадратного метра – порядка 500 граммов. Применение маскировочных сетей снижает вероятность визуального обнаружения объекта при помощи технических средств примерно в 700 раз.

Фото: inosmi.ru

Однако сокрытия военной техники от визуальной разведки противника было достаточно в годы Второй мировой войны. Сейчас в средства разведки технологически развитых стран в обязательном порядке входит оборудование, осуществляющее радиолокационную, а также инфракрасную (тепловую) разведку.

Поэтому для достаточно надежной маскировки применяются сети другого типа – сочетающие визуальную и радиолокационную маскировку. При этом используются сети двух типов – радиопоглощающие и радиорассеивающие. В первом случае эффект радиомаскировки обеспечивают стекловолоконные нити в сажеграфитовой оболочке. Во втором – используется трехслойная структура, в которой в качестве среднего слоя применяется углеродное волокно «Эвлон».

Для сокрытия теплового излучения работающих двигателей бронетехники и прочего гусеничного или колесного вооружения используются шатровые конструкции, где выделяемое тепло принудительно смешивается с атмосферным воздухом.

Но все эти методы маскировки при помощи защитных сетей неприменимы, когда военная техника передвигается на марше или же непосредственно участвует в боевых действиях. Для визуальной маскировки в этом случае уже 40 лет в бронетанковых и мотострелковых войсках употребляется система 902 «Туча». Она представляет собой комплекс, предназначенный для постановки дымовых завес в случае угрозы обстрела противником артиллерийским или ракетным огнем.

«Туча» работает следующим образом. На защищаемую бронемашину устанавливается несколько гладкоствольных мортир (как правило – 6), которые отстреливают гранаты калибра 81 миллиметр, имеющие длину 220 миллиметров и массу 2,3 килограмма. Пролетев 300 метров, гранаты взрываются. Воспламеняемое вещество создает дымовую завесу длиной от 30 до 45 метров и высотой восемь метров.

Дымообразование продолжается 2,5 минуты, в течение которых экипаж танка или иной бронемашины может поменять свою позицию на более безопасную, чтобы уйти из-под обстрела. Однако у дымовой гранаты есть «мертвая зона» – дым начинает выделяться лишь после 10–20 секунд после ее отстрела.

Это один недостаток. Второй заключается в том, что дымовая завеса «Тучи» не скрывает танк от радаров противника. Сейчас, когда бронетехника НАТО оснащена РЛС, это существенно снижает эффективность старой системы постановки завес. Более того, теперь и управляемые противотанковые боеприпасы оснащены радиолокационными или же тепловыми головками самонаведения.

Двух этих недостатков лишена замена системы «Туча», которую на форуме «АРМИЯ-2021» представил ЦНИИточмаш. Это тоже граната, но уже другого калибра – 76 миллиметров, весит 2,8 килограмма. Точно так же отстреливается из мортир, но при этом постановка завесы начинается значительно раньше, чем у «Тучи».

Выделяется аэрозольное облако с обильным включением миниатюрных дипольных отражателей, которые ослепляют (точнее – дезориентируют) РЛС противника – и установленные на танках, и примененные в ракетах с радиолокационными ГСН. При этом разработчики утверждают, что облако имеет такую плотность, что не пропускает инфракрасное излучение. То есть против этой завесы бессильны и ракеты с ИК РЛС, к каковым относится американский противотанковый ракетный комплекс «Джавелин».

Мягкие обманщики

Существует несколько приемов для провоцирования противника на действия, бессмысленные для него и выгодные для маскирующейся стороны. Например, во время Второй мировой войны на поверхность земли наносили изображения промышленных предприятий, которые немцы начинали активно бомбить, тратя боеприпасы, топливо и время. Также создавались ложные аэродромы с фанерными самолетами.

Такая практика существует и по нынешний день. Но осуществляется она на высоком инженерном уровне. Для этого используют надувные танки, ракеты. Хотя, конечно, слово «надувная» тут совершенно не подходит. Потому что данные макеты – достаточно сложные сооружения. Так, макет танка состоит из 800 различных элементов, а ЗРС С-300 – из 1100.

Теперь фанерными самолетами обмануть противника невозможно. Их должны видеть РЛС, для чего поверхность макета покрывается радиоотражающим слоем. Также они должны нагреваться в области двигателя и ствола, «ведущего стрельбу». Это инфракрасное излучение должны обнаруживать соответствующие датчики.

И наконец, в реальных условиях скопление боевой техники выдает себя электромагнитными излучениями и работой станций связи. Это фиксируется при помощи радиотехнической разведки. Все это должно быть сымитировано достаточно правдоподобно.

Существуют два типа имитирующих военную технику конструкций. Первый – герметичные макеты, они наполняются воздухом. Накачав танки один раз, их можно демонстрировать противнику долгое время. Разумеется, периодически переставляя их для симулирования естественной жизни подразделения.

Однако при получении пробоин при обстреле такие макеты сдуются. Чинить их непросто, потому что они изготовлены из плотного и толстого материала. Нелегко их разворачивать и передвигать с места на место, поскольку они имеют солидный вес.

Второй тип макетов негерметичный, им требуется постоянный наддув, который обеспечивает полуторакиловаттный компрессор. При этом источник электроэнергии на крупную конструкцию типа ЗРС С-300 должен выдавать три-четыре киловатта для создания еще и теплового фона и имитации работы радиоэлектронных приборов.

С негерметичными макетами проще управляться, поскольку они сделаны из пластиковых пленок небольшой толщины. И ремонтировать их не надо, если общая площадь пробоин не превышает 100 квадратных сантиметров. К тому же они более достоверны – у такого «танка» может поворачиваться башня и открываться люк.

В армии применяются оба типа макетов в зависимости от поставленных задач и выделенных ресурсов. Для придания максимально возможной достоверности вокруг макетов в дневное время находится постоянная группа обслуживающего персонала, которая имитирует проведение ремонтных работ. Обслуживание макетов осуществляют инженерные войска.

Российские компании производят практически весь набор отечественной военной техники – не только танки и ЗРК, но и пусковые ракетные установки, самолеты, артиллерийские установки, РЛС, вертолеты, БТР.

Надувные макеты являются высокоэффективными средствами пассивной защиты. Они увеличивают до двух раз время получения противником достоверной разведывательной информации. И это приводит к резкому увеличению расхода боеприпасов для поражения реальных целей. Их использование на 25–30 процентов повышает живучесть войск и сохранность военных объектов.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (897) за 7 сентября 2021 года