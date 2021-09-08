Вот такая «Коалиция»

Новое поколение самоходных гаубиц соответствует лучшим мировым образцам

Гаубица крупного калибра – один из наиболее распространенных типов современных артиллерийских орудий. Впервые их применили в годы Первой мировой войны. Поразив всех небывалой для того времени мощью, гаубицы прочно закрепились на ведущих ролях в артиллерии многих стран мира. И хотя буксируемые артиллерийские орудия продолжают использоваться, современные боевые действия, отличающиеся маневренностью и высокой мобильностью, испытывают потребность исключительно в самоходных артиллерийских установках.

Одной из новейших разработок российского Оборонпрома в этой области является САУ 2С35 «Коалиция-СВ», в качестве основного вооружения использующая 152-миллиметровую гаубицу. Ее своевременное принятие на вооружение Сухопутных войск ВС РФ способно обеспечить реальное и ощутимое превосходство в области артиллерийского оружия.

Межвидовой артиллерийский 152-миллиметровый комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» разработан специалистами ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (г. Нижний Новгород). Эта инновационная разработка послужила своего рода ответом российского военпрома на создание новых образцов артиллерийского вооружения государствами Североатлантического альянса, например немецкой САУ PzH 2000.

Функциональное предназначение «Коалиции-СВ» заключается в эффективном уничтожении средств нестратегического ядерного вооружения, артиллерийских (минометных) батарей, танков, бронированной техники и противотанковых средств, объектов противоракетной и противовоздушной обороны, живой силы противника. Кроме того, 152-мм гаубица успешно применяется для разрушения пунктов управления войсками и полевых фортификационных сооружений, а также результативного противодействия маневру резервов в глубине обороны противника.

История разработки

“Создание «Коалиции-СВ» продемонстрировало способность военной промышленности разрабатывать не только доступную и простую в эксплуатации боевую и военную технику, но и высокотехнологичные инновационные образцы”

Прародителем современной самоходной гаубицы 2С35 следует считать 152-мм изделие 2С3, получившее шифр «Акация» и в начале семидесятых годов прошлого столетия начавшее поступать в части дивизионной артиллерии на замену гаубиц буксируемого типа. Несмотря на гармоничное сочетание эксплуатационной простоты, невысокой стоимости и как минимум неплохих тактико-технических характеристик, разработка замены уже этой боевой машины началась всего лишь через несколько лет после ее запуска в серию. Ею стала перспективная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С». От предшественницы ее отличали повышенная скорострельность, более высокая дальность стрельбы и расширенная номенклатура используемых боеприпасов. Следует отметить, что принятие 2С19 на вооружение вывело Советскую, а затем и Российскую армию на передовые позиции в области артиллерии, поскольку САУ «Мста-С» оказалась не только современной гаубицей, но и боевой машиной, отличающейся от мировых аналогов своими передовыми тактико-техническими характеристиками.

При таких исходных условиях самоходная гаубица 2С19 могла бы претендовать на сравнительно долгий век, но принятый в начале 90-х годов прошлого века странами НАТО «Совместный меморандум о понимании баллистики» изменил эти самые условия. Планируемая в рамках данного меморандума разработка 155-миллиметровой гаубицы длиной ствола, равной 52 калибрам, и увеличенным объемом зарядной каморы имела все шансы не только существенно понизить передовой статус «Мсты-С», но и превратить российскую САУ в откровенно отстающий образец. Кроме того, участие 2С19 в нескольких международных экспозициях выявило неудовлетворение заказчиков системой управления огнем и скорострельностью.

Именно по этим причинам российские ученые и конструкторы вновь включились в соревнование. Работы велись одновременно по двум направлениям: модернизации 2С19 «Мста-С» и разработки новой, более совершенной артиллерийской системы, получившей шифр «Коалиция».

Конструктивные особенности

Опытные образцы САУ 2С35 устанавливались на шасси серийной «Мсты». Когда рассматривался вопрос о создании двуствольной самоходной гаубицы, предполагалось в качестве ходовой части использовать шасси танка Т-95 – новинки, появление которой так и не состоялось. В итоге в качестве корпуса самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» было использовано шасси танка Т-90, лобовая броня которого, вероятно, была облегчена.

Заброневой объем корпуса САУ подвергся полной перепланировке. Его разделили на три отделения: боевое, управления и силовое или моторно-трансмиссионное. Экипаж боевой машины размещен аналогично расположению экипажа танка Т-14 – внутри бронекапсулы. Боевое отделение и башня САУ 2С35 необитаемые и работают в автоматическом режиме.

В башне расположены орудие, боекомплект, механизмы заряжающего автомата, аппаратура системы управления огнем и ВСУ (вспомогательная силовая установка).

В кормовой части САУ находится моторно-трансмиссионное отделение, в котором расположен дизельный силовой агрегат В-92С2 (объемом 38,8 л и мощностью 1000 л/с), то есть аналогичный силовому агрегату танка Т-90.

Межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» оснащен системой автоматизированного управления процессами выбора цели, наведения орудия, навигации и позиционирования самоходной артиллерийской установки. Рабочие места командира орудия и наводчика оборудованы информационными дисплеями, отображающими данные, поступающие из единой информационно-командной системы. Самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» полностью интегрированы в ЕСУ ТЗ (Единую систему управления тактического звена), что позволяет экипажу получать целеуказания по цифровым каналам связи, производить круглосуточный обзор местности, в автономном режиме рассчитывать установки и вводить корректировки ведения огня.

Фото: yandex.ru

САУ вооружена 152-миллиметровой нарезной гаубицей 2А88 длиной ствола 52 калибра. К слову, орудие «Мста-С» 2А64 имеет длину всего 47 калибров. Необитаемое пространство башни 2С35 предоставило возможность размещения увеличенного боевого комплекта в 70 выстрелов. Автомат заряжания пневматического типа обеспечивает досыл снаряда (заряда) в камору вне зависимости от величины угла возвышения, гарантируя высокий темп стрельбы.

САУ «Коалиция-СВ» имеет картузное заряжание, а воспламенение заряда производится при помощи микроволновой системы, что обеспечивает единовременное сгорание пороха и улучшение баллистических характеристик.

Существенно увеличилась и максимальная дальность стрельбы – до 70 километров. Справедливости ради стоит отметить, что этот рекордный пока показатель является заявленным при стрельбе специальными боеприпасами со спутниковым наведением. При стрельбе обычными боеприпасами дальность поражения уменьшается до 40 километров, что в настоящий момент также является характеристикой, не имеющей аналогов.

В открытых источниках мелькала информация о создании специально для «Коалиции-СВ» новых боеприпасов управляемого типа, но отсутствие конкретики не позволяет с уверенностью об этом утверждать. В чем можно быть абсолютно уверенным, так это в возможности САУ 2С35 успешно использовать всю современную номенклатуру существующих боеприпасов для 152-миллиметровых гаубиц. Например, 43,5-килограммовый осколочно-фугасный снаряд 3ОФ64 или кассетный снаряд 3О13, содержащий восемь боевых элементов осколочного типа.

В качестве боеприпасов специального назначения «Коалиция-СВ» способна использовать помехопостановочные 3РБ30, а в роли высокоточных – снаряды «Краснополь» с лазерным наведением. Пополнение боекомплекта самоходной гаубицы 2С35 может осуществляться с помощью транспортно-загрузочной машины, установленной на шасси КамАЗ-6350. Подготовка машины занимает не более 90 секунд, а для полной загрузки боекомплекта достаточно 20 минут.

Вспомогательное вооружение САУ «Коалиция-СВ» представлено размещенной на башне 12,7-миллиметровой пулеметной установкой «Корд», управление которой осуществляется дистанционно. Боекомплект пулемета составляет 200 патронов, дополнительные коробки размещены в транспортно-заряжающей машине. Для наведения пулемета используются телевизионные камеры, входящие в состав установки, дистанция стрельбы определяется при помощи лазерного дальномера. Установленные на бортах башни дымовые гранатометы обеспечивают в случае необходимости постановку маскировочных завес.

Модификационные варианты

Специалистами ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» ведутся работы по созданию колесного варианта самоходной гаубицы, известного как САУ 2С35-1 «Коалиция-СВ-КШ».

Главное отличие от базовой модификации, как это логично следует из названия, – замена танкового шасси на грузовой автомобиль КамАЗ-6560, первоначально разработанный для размещения зенитных установок. Использование самоходных артиллерийских орудий на колесных шасси целесообразно в странах, обладающих развитой дорожной инфраструктурой или на местности, где подобная схема обеспечивает наилучшую мобильность. Таким образом, возможно предполагать, что «Коалиция-СВ-КШ» способна стать базовым артиллерийским комплексом берегового типа, вооруженного 152-мм гаубицей 2А88.

Боевая машина на платформе танка Т-90, представленная на Параде Победы, являлась предсерийной партией. В дальнейшем предполагалось замена платформы на шасси танка Т-14 «Армата», однако на данный момент конкретных подтверждений этому предположению существует немного.

Перспективы использования и применения

Самоходные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» планируется использовать в качестве основного вооружения отдельных артиллерийских бригад, а изделия 2С19 «Мста-С» должны будут выводиться в штат артиллерийских подразделений танковых и мотострелковых полков. Это очевидно, поскольку даже при условии использования одних и тех же боеприпасов дальность поражения гаубицы 2А88 существенно больше, нежели аналогичный показатель модифицированной 2А64.

В пользу подобной рокировки говорит и то, что в обновленной САУ 2С19М2 разработчикам удалось реализовать концепцию «огневого налета», а ее высокая скорострельность позволяет в короткий промежуток времени отработать по цели и оперативно сменить огневую позицию. А учитывая сложность межвидового артиллерийского комплекса 2С35 в производстве и эксплуатации, прекрасно освоенная и производителем (Уралтрансмаш), и специалистами воинских частей «Мста-С» обеспечила себе статус основной российской самоходной гаубицы на несколько больший временной отрезок, нежели планировалось.

Создание «Коалиции-СВ» продемонстрировало способность военной промышленности Российской Федерации разрабатывать не только доступную и простую в эксплуатации боевую и военную технику, но и высокотехнологичные инновационные образцы, включающие самые передовые технические решения, использование которых не всегда по силам нашим западным «партнерам».

Впервые межвидовой артиллерийский комплекс был продемонстрирован широкой публике на Параде Победы в Москве в 2015 году. В боевых действиях система 2С35 участия не принимала, поскольку до настоящего времени продолжается программа ее испытаний. После завершения испытательных мероприятий 12 уже построенных боевых машин передадут в строевые части Вооруженных сил РФ. Запланировано, что они поступят на вооружение Первой танковой армии, дислоцирующейся в Западном военном округе.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (897) за 7 сентября 2021 года