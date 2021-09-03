Синтетические мышцы позволят создать одежду прочнее кевларовой брони

Тайтин

Будущее нашего мира за биотехнологиями, и ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) представили тому еще одно веское доказательство. Они обучили бактерии собирать искусственные аналоги живых мышц, но не в виде готовых мускулов, а в формате волокон. Из них можно сплести ткань или создать детали протезов, прочность которых превосходит все текущие аналоги.

Успехи ученых в создании новых материалов вдохновляют, однако у природы было в распоряжении 4 млрд лет, поэтому ее творения гораздо лучше. В данном случае речь идет о тайтине, самом крупном из белков в составе естественных мышц. Он очень эластичный и при этом прочный, работает подобно пружине. Ученые могут создать его синтетический аналог, но из-за размеров тайтина прежде это было трудоемко и невыгодно. Достижение американских ученых в том, что они разработали технологию получения крупных и широких волокон из тайтина. Для этого сначала модифицированные бактерии собирают из фрагментов структуру крупного белка. Затем при помощи мокрого прядения белок преобразуется в волокна шириной 10 мкм. Будучи сплетенными в нить, а затем и в ткань, такие синтетические мышцы прекрасно рассеивают механическую энергию, преобразуя ее в тепло. Уже первые эксперименты показали, что прочность волокон из синтетического тайтина выше, чем у кевлара, при этом они очень гибки. Так как это биологический материал, он совместим с тканями человека и его можно напрямую использовать при операциях. А еще ученые пообещали сделать технологию получения тайтиновых волокон дешевой и масштабируемой, что позволит создавать множество протезов и имплантов, повышающих возможности человеческого тела.