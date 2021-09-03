Войти
Техкульт

Синтетические мышцы позволят создать одежду прочнее кевларовой брони

230
0
0

Тайтин

Будущее нашего мира за биотехнологиями, и ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) представили тому еще одно веское доказательство. Они обучили бактерии собирать искусственные аналоги живых мышц, но не в виде готовых мускулов, а в формате волокон. Из них можно сплести ткань или создать детали протезов, прочность которых превосходит все текущие аналоги.

Успехи ученых в создании новых материалов вдохновляют, однако у природы было в распоряжении 4 млрд лет, поэтому ее творения гораздо лучше. В данном случае речь идет о тайтине, самом крупном из белков в составе естественных мышц. Он очень эластичный и при этом прочный, работает подобно пружине. Ученые могут создать его синтетический аналог, но из-за размеров тайтина прежде это было трудоемко и невыгодно. Достижение американских ученых в том, что они разработали технологию получения крупных и широких волокон из тайтина. Для этого сначала модифицированные бактерии собирают из фрагментов структуру крупного белка. Затем при помощи мокрого прядения белок преобразуется в волокна шириной 10 мкм. Будучи сплетенными в нить, а затем и в ткань, такие синтетические мышцы прекрасно рассеивают механическую энергию, преобразуя ее в тепло. Уже первые эксперименты показали, что прочность волокон из синтетического тайтина выше, чем у кевлара, при этом они очень гибки. Так как это биологический материал, он совместим с тканями человека и его можно напрямую использовать при операциях. А еще ученые пообещали сделать технологию получения тайтиновых волокон дешевой и масштабируемой, что позволит создавать множество протезов и имплантов, повышающих возможности человеческого тела.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
18.09.2012
США модернизируют ядерный арсенал
09.01.2012
Израильтяне поставят беспилотники Hermes в Центральную Америку
16.03.2011
Россия догонит Америку на новом истребителе
22.03.2010
Ракета "Протон-М" вывела на орбиту американский спутник
05.01.2009
За год Южная Корея продала вооружение на миллиард долларов
01.10.2007
Пентагон уведомил конгресс о планах продажи Ираку военной техники и боеприпасов на 2,3 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 06:46
  • 49
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 03.09 05:36
  • 72
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 03.09 05:33
  • 17
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 03.09 04:49
  • 6
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 03.09 04:46
  • 19
Флот настоящий – или потешный?
  • 03.09 03:39
  • 208
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.09 00:56
  • 2
На Украине назвали недоступные для ударов российских «Искандеров» области
  • 02.09 22:22
  • 3
Подлодка со звериным чутьем: The Drive высоко оценил АПЛ типа "Кондор"
  • 02.09 22:05
  • 2
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 02.09 21:52
  • 74
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 02.09 21:26
  • 3
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M
  • 02.09 14:02
  • 8
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 02.09 13:11
  • 18
Украина закупила китайский титан
  • 02.09 10:32
  • 2
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 02.09 08:38
  • 1
Российский «Прогресс» заявил о «варящейся» ситуации вокруг «Союза-5»