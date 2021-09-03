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Газета.ru

«Никому не интересен»: почему в Польше раскритиковали Су-57

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Источник изображения: gazeta.ru

Генерал объяснил, почему Defence24 заявил о «ненужности» российского истребителя 5-го поколения

Польский оружейный экспертный портал Defence24 опубликовал материал с резкой критикой экспортного потенциала российского истребителя пятого поколения Су-57. Публикация стала ответом на слова генерал-майора ВВС России Владимира Попова по поводу F-35. «Газета.Ru» разбиралась в подробностях заочной дискуссии.



Ситуация вокруг Су-57, считают эксперты польского интернет-портал Defence24, «намного хуже, чем вокруг американского F-35 Lightning». Эксперты издания также уверенны, что Су-57 «в настоящее время не пользуются спросом на международном рынке и просто никому не нужен и не интересен» и что «даже Индия отказалась от российского самолета в пользу собственной разработки».

Также Defence24 предельно критически оценил весь российский военный авиационный экспорт. Как утверждает издание, некоторые модели российских и советских самолетов, который экспортирует Москва, пилоты зарубежных стран якобы называют «летающим гробами».

Портал таким образом отреагировал на высказывания Владимира Попова - генерал-майора в отставке, бывшего начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны. В частности, Владимир Попов заявил, что «F-35 и самим американцам стал не нужен», а «модернизированный истребитель МиГ-21 до сих пор летает в некоторых странах мира и вполне востребован».

Корреспондент «Газеты.Ru» связался с Владимиром Поповым и попросил его прокомментировать замечания Defence24.

«Надо отдать должное полякам, что они так внимательно относятся к нашему авиапрому и нашему оборонно-промышленному комплексу. Но, к сожалению, они не владеют фактическими знаниями по предмету», - отметил Попов.

«Окончательного решения об отказе Индии от Су-57 еще не было. Почему? Су-57 пока вообще не позиционируется как модель, которую мы намерены поставлять на широкий внешний рынок. Ряд технологий еще только отрабатывается. А главное - нам надо заполнить внутреннюю нишу», - рассказал генерал.

Владимир Попов напомнил, что в 2018 году Индия действительно вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагавшего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Причиной сворачивания программы были названы «непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах». «Индусы хотели потратить мало денег, а получить много технологий», - отметил Попов.

В самой Индии, рассказал Попов, решение критиковали. «Чиновников обвиняли, что они вышли из проекта под лоббистским нажимом американцев. Что американцы шантажировали индусов, что свернут свои программы сотрудничества, если Дели продолжит работать с русскими по самолету», - рассказал Попов.

Однако важно подчеркнуть, что расторжение проекта FGFA вовсе не исключает покупку готовых Су-57 у России Индией в будущем, отметил генерал.

«Таким образом, утверждение об индийском отказе - ошибочное. Утверждение о том, что Су-57 якобы никому не интересен тоже, на мой взгляд, ошибка, - рассказал Владимир Попов. - Из тех данных, что открыты и обсуждались публично, известно, что интерес к самолету был у Турции, у Перу, еще у ряда стран. Повторюсь, это только открытая информация».

Действительно, в марте 2021 года министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк рассказал, что Анкара «рассматривает возможности покупки Су-35 и Су-57», а совсем недавно - в августе - журнал The National Interest опубликовал статью о том, что Москва и Анкара ведут переговоры о создании совместных предприятий, которые будут работать по проекту истребителя пятого поколения.

В свою очередь, американский военный журнал Military Watch Magazin в декабре 2020 года сообщал, со ссылкой на собственные источники, что намерение купить Су-57 высказывали Китай, Мьянма, Алжир и Вьетнам. «У китайцев очень особый интерес, им нужны технологии. Потом они покупать не будут», - рассказал Попов.

Наконец, на авиасалоне МАКС-2021 глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил: «ожидаем в ближайшие годы, что на Су-57 будет существенный спрос. Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом».

При этом Владимир Попов считает, что у России нет особой необходимости и сверхзадачи продвигать СУ-57 на внешнем рынке.

«У нас на конвейере, на модернизации находится Су-30СМ, Су-32, Су-33, Су-34, которые вполне сопоставимы по боевому потенциалу, по задачам, которые они могут выполнять, с самолетами пятого поколения. Но они на порядок дешевле и экономичнее в производстве. Наши самолеты поколения «4+» и «4++» могут работать на равных с самолетами пятого поколения, которые очень дорогие и с которыми есть проблемы», - рассказал Попов.

«Так, США сами признавали, что сегодня из всех F-35 боеготовых только 30-35%. Остальные находятся или на модернизации, или на доработке, - продолжил эксперт. - Дело в том, что покрытие самолета, которое обеспечивает его малозаметность, оно очень «капризное». Подвержено разложению от солнечной радиации. Это самолет исключительно ангарного хранения. Как только его оставляют в пустыне - через месяц этот самолет уже не является невидимым».

«Американцы сами признали недоработку. Это нормальный, рабочий момент. Я про это и говорил. А поляки просто обиделись на правду про F-35 вместо американцев. И решили в отместку жестко пройтись по Су-57. Это неспортивно», - резюмировал генерал.


Андрей Веселов

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