Минобороны потребовало от "Туполева" 4,2 миллиарда рублей неустойки по госконтракту

Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве.

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство обороны попросило арбитражный суд Москвы взыскать с авиастроительной компании "Туполев" более 4,2 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 31 марта 2016 года.

Как следует из опубликованного определения суда, иск поступил в инстанцию 23 августа, его уже приняли к производству. Предварительные слушания назначили на 28 сентября.

Как указано в документах ПАО "Туполев", предмет контракта — "выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов согласно перечню, утверждаемому в 2016–2018 годах". Другие подробности не приводятся.

ПАО "Туполев" — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.