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ТАСС

США заявили, что будут стремиться продолжать программу работы МКС

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Россия всерьез задумалась о выходе из проекта МКС. Фото с сайта www.roscosmos.ru
Россия всерьез задумалась о выходе из проекта МКС. Фото с сайта www.roscosmos.ru.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. США стремятся к продолжению работы Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в четверг глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон во время сеанса связи с экипажем станции.

"Мы будем стараться продолжать программу здесь. Мы вернемся на Луну, а потом отправимся на Марс", - сказал он во время переговоров, трансляция которых велась NASA.

Сеанс связи продолжался около 12 минут. Основная его часть была посвящена обсуждению условий пребывания экипажа на МКС. В разговоре участвовал весь экипаж станции, в том числе российский космонавты. Они отметили, что не испытывают каких-то сложностей и успешно проводят исследования в различных сегментах МКС.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году. 2 сентября Рогозин сообщил, что начало развертывания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) запланировано через пять-шесть лет. В NASA отмечали, что рассчитывают на продолжение сотрудничества на МКС по крайней мере до 2030 года.

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