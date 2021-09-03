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ТАСС

Первую программу дополнительного космического образования запустили в России на ВЭФ

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

Речь идет об образовательном курсе о космических и цифровых технологиях "Основа современных космических и сквозных технологии цифровой экономики"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первая программа дополнительного профессионального образования в сфере космических и цифровых технологий с выдачей удостоверения о повышении квалификации запущена в России, сообщила в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг один из соавторов проекта, директор Фонда инновационного развития образования и науки ("ФИРОН") Инна Шенгоф.

"Стартовал образовательный курс о космических и цифровых технологиях "Основа современных космических и сквозных технологии цифровой экономики" - Chief Space Officer. Курс создан для всех, кто интересуется космосом и желает использовать последние достижения отрасли в своей деятельности. Это первая программа дополнительного профессионального образования о космосе в России, предполагающая выдачу удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Ее продолжительность - 36 академических часов, задействованы 24 лектора из трех стран мира", - сказала Шенгоф.

По ее словам, дистанционный курс состоит их трех модулей, посвященных общим представлениям о космосе, возможностям использования и развития спутниковой связи, задачам информационной безопасности, а также истории космических экспериментов и проблемам участия частного бизнеса в сфере космоса. Курс рассчитан в первую очередь на руководителей и сотрудников технологических и инновационных компаний и стартапов, политиков, преподавателей, IT-специалистов.

Президент Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники, который также стал партнером проекта, Александр Шелупанов выразил уверенность, что курс может стать одним из элементов подготовки кадров для Роскосмоса. Также он отметил, что техуниверситеты при наборе студентов сталкиваются с проблемой дефицита абитуриентов со знанием физики, а запущенный курс позволит бесплатно получить такие знания.

"Разработанные образовательные, управленческие и научно-популярные инициативы это шаг к устранению разрыва между отраслью информационных технологий и аэрокосмической отраслью. Научный прорыв возможен в большей степени, если мы сможем вовлечь как можно больше IT-специалистов в космическую тематику, а в отрасль IT и цифровую экономику вовлечь как можно больше энтузиастов, молодежи и ученых из других направлений", - сказал директор НИИ "Спецвузавтоматика" Роман Хади.

Кроме образовательного курса Chief Space Officer на площадке ВЭФ презентовали и "Космический всеобуч" - интерактивное тестирование по космическим и цифровым темам. Каждый участник сервиса сможет ответить на 10 вопросов разной сложности, целью которых является не только проверка знаний о космической сфере, но и повышение интереса детей и взрослых к изучению истории освоения космоса. После прохождения тестирования каждый участник получает электронный сертификат с оценкой, а лучшим полагаются бонусы, среди которых доступ к бесплатному образовательному управленческому курсу по космическим технологиям.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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