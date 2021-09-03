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ТАСС

Представители Турции поблагодарили российских военных летчиков за помощь в тушении пожаров

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Тушение лесных пожаров в Турции
Тушение лесных пожаров в Турции.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех

Торжественная церемония проводов российских летчиков состоялась в аэропорту Антальи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Представители администрации провинции Анталья поблагодарили летчиков Минобороны России за помощь в тушении лесных пожаров на территории страны. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Представители администрации турецкой провинции Анталья поблагодарили авиационные экипажи Минобороны России за оказанную помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Торжественная церемония проводов российских летчиков состоялась в аэропорту города Антальи", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что в оказании Турции помощи в локализации природных пожаров участвовали четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-42 и три вертолета Ми-8 армейской авиации, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5.

"В ближайшее время экипажам военно-транспортных самолетов Ил-76 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 предстоит совершить перелет на территорию Российской Федерации и вернуться в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на территории Турецкой Республики", - сообщили в министерстве.

Экипажи самолетов и вертолетов ВКС РФ в Турции совершили 179 вылетов на пожаротушение и осуществили 455 сбросов воды общей массой порядка 7,5 тыс. тонн.

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Россия
Турция
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Ил-76
Ми-8
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