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Интерфакс-АВН

"Швабе" запатентовал улучшенный прибор ночного видения

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Инженеры Московского завода (МЗ) "САПФИР" разработали и запатентовали устройство, позволяющее вести поиск объектов в условиях низкой естественной ночной освещенности и пониженной прозрачности атмосферы, возникающей вследствие тумана, дождя, снегопада и прочих погодных явлений, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Справиться с данной задачей удалось за счёт дополнительно введенного тепловизионного канала и блока управления пассивным режимом, а также других технических элементов", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По словам генерального директора МЗ "САПФИР" Сергея Кузнецова, на которого ссылается пресс-служба, предложенная конструкторская идея повышает функционал подобных ночных приборов.

"Помимо точного наблюдения объекта в любых условиях, в числе преимуществ разработки - оперативная регулировка угла поля зрения без потери высокого качества изображения. Данная опциональность выделяет прибор на фоне уже имеющихся на рынке решений", - сказал Кузнецов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
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