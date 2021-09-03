"Швабе" запатентовал улучшенный прибор ночного видения

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Инженеры Московского завода (МЗ) "САПФИР" разработали и запатентовали устройство, позволяющее вести поиск объектов в условиях низкой естественной ночной освещенности и пониженной прозрачности атмосферы, возникающей вследствие тумана, дождя, снегопада и прочих погодных явлений, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Справиться с данной задачей удалось за счёт дополнительно введенного тепловизионного канала и блока управления пассивным режимом, а также других технических элементов", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По словам генерального директора МЗ "САПФИР" Сергея Кузнецова, на которого ссылается пресс-служба, предложенная конструкторская идея повышает функционал подобных ночных приборов.

"Помимо точного наблюдения объекта в любых условиях, в числе преимуществ разработки - оперативная регулировка угла поля зрения без потери высокого качества изображения. Данная опциональность выделяет прибор на фоне уже имеющихся на рынке решений", - сказал Кузнецов.