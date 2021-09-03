Китай выделил финансирование проекту космического корабля «длиной в километры»

Министерство науки и технологий КНР (MOST) выделило средства на проработку перспективных проектов в области освоения космоса. Один из них — создание исполинского корабля длиной порядка нескольких километров. И хотя подобные инициативы выглядят откровенными авантюрами, в них может быть смысл.

Как пишет издание South China Morning Post, всего Национальный фонд естественных наук Китая (подчиняется MOST) рассмотрел десять проектов. Деньги получили пять из них — по 15 миллионов юаней (чуть более 2,3 миллиона долларов, или около 169,3 миллиона рублей) каждый. Среди выбранных направлений исследований наиболее всего выделяется по-настоящему фантастический «сверхбольшой космический корабль, простирающийся на километры».

Согласно официальному описанию проекта, такой аппарат станет стратегически важным для будущего освоения ресурсов в космосе, изучения Вселенной и длительного нахождения на орбите (очевидно, человека). Естественно, чтобы построить конструкцию подобных размеров, потребуется огромное количество запусков. Поэтому среди ключевых задач проекта значится снижение массы корабля и его элементов. При этом исследователям необходимо рассчитать структурную прочность так, чтобы при своих колоссальных габаритах аппарат выдерживал деформации от различных возмущений во время движения по орбите, изменении ее высоты, а также возможного изменения своей ориентации.

Других деталей о проекте исполинского космического корабля не сообщается. Известно только, что первичная его проработка должна завершиться в пределах Четырнадцатой пятилетки, то есть до конца 2025 года.

Фантастика или прозорливый задел на будущее?

Китайская космическая программа активно развивается всего два последних десятилетия, хотя корнями уходит в середину XX века. Тем не менее своими силами первого человека в космос — тайконавта — Поднебесная смогла отправить лишь в 2003 году. А уже в 2012-м страна продемонстрировала способность запускать и эксплуатировать орбитальные станции.

Причем если до совсем недавнего времени в разработках китайских ракет, космических кораблей и аппаратов прослеживалось сильное советское влияние, то теперь полностью оригинальных разработок становится все больше. Взять одни только водородно-кислородные двигатели высокой мощности ш, установленные на уже вовсю летающей ракете тяжелого класса «Чанчжэн-5». Сравнимые агрегаты создавали только в Японии, Франции, США и СССР, а летали активно лишь в американских, европейских и японских носителях.

Транспортировка «Чанчжэн-5» из здания вертикальной сборки на стартовый стол Источник изображения: Xinhua, CASC

Предпосылок к тому, что Поднебесная займет лидирующие позиции в космонавтике, пока нет, но второе место закрепить за собой страна, очевидно, способна. Для этого Компартия Китая вкладывает немалые средства в развитие местных коммерческих компаний аэрокосмической отрасли, а также во множество проектов государственных структур. Причем выхлоп от них далеко не всегда возможен в обозримом будущем — это работа на перспективу.

Возможно, многокилометровый китайский космический корабль в XXI веке так и не появится. А может, наоборот, уже через 20-30 лет человечество будет осваивать Солнечную систему на исполинских конструкциях. Наверняка сказать нельзя, зато если начать прорабатывать подобные проекты за счет сравнительно малого финансирования, когда они «выстрелят», у инженеров уже будет какой-то опыт и наработки.