Войти
Naked Science

Китай выделил финансирование проекту космического корабля «длиной в километры»

259
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Министерство науки и технологий КНР (MOST) выделило средства на проработку перспективных проектов в области освоения космоса. Один из них — создание исполинского корабля длиной порядка нескольких километров. И хотя подобные инициативы выглядят откровенными авантюрами, в них может быть смысл.

Как пишет издание South China Morning Post, всего Национальный фонд естественных наук Китая (подчиняется MOST) рассмотрел десять проектов. Деньги получили пять из них — по 15 миллионов юаней (чуть более 2,3 миллиона долларов, или около 169,3 миллиона рублей) каждый. Среди выбранных направлений исследований наиболее всего выделяется по-настоящему фантастический «сверхбольшой космический корабль, простирающийся на километры».

Согласно официальному описанию проекта, такой аппарат станет стратегически важным для будущего освоения ресурсов в космосе, изучения Вселенной и длительного нахождения на орбите (очевидно, человека). Естественно, чтобы построить конструкцию подобных размеров, потребуется огромное количество запусков. Поэтому среди ключевых задач проекта значится снижение массы корабля и его элементов. При этом исследователям необходимо рассчитать структурную прочность так, чтобы при своих колоссальных габаритах аппарат выдерживал деформации от различных возмущений во время движения по орбите, изменении ее высоты, а также возможного изменения своей ориентации.

Других деталей о проекте исполинского космического корабля не сообщается. Известно только, что первичная его проработка должна завершиться в пределах Четырнадцатой пятилетки, то есть до конца 2025 года.

Фантастика или прозорливый задел на будущее?

Китайская космическая программа активно развивается всего два последних десятилетия, хотя корнями уходит в середину XX века. Тем не менее своими силами первого человека в космос — тайконавта — Поднебесная смогла отправить лишь в 2003 году. А уже в 2012-м страна продемонстрировала способность запускать и эксплуатировать орбитальные станции.

Причем если до совсем недавнего времени в разработках китайских ракет, космических кораблей и аппаратов прослеживалось сильное советское влияние, то теперь полностью оригинальных разработок становится все больше. Взять одни только водородно-кислородные двигатели высокой мощности ш, установленные на уже вовсю летающей ракете тяжелого класса «Чанчжэн-5». Сравнимые агрегаты создавали только в Японии, Франции, США и СССР, а летали активно лишь в американских, европейских и японских носителях.

Транспортировка «Чанчжэн-5» из здания вертикальной сборки на стартовый стол

Источник изображения: Xinhua, CASC

Предпосылок к тому, что Поднебесная займет лидирующие позиции в космонавтике, пока нет, но второе место закрепить за собой страна, очевидно, способна. Для этого Компартия Китая вкладывает немалые средства в развитие местных коммерческих компаний аэрокосмической отрасли, а также во множество проектов государственных структур. Причем выхлоп от них далеко не всегда возможен в обозримом будущем — это работа на перспективу.

Возможно, многокилометровый китайский космический корабль в XXI веке так и не появится. А может, наоборот, уже через 20-30 лет человечество будет осваивать Солнечную систему на исполинских конструкциях. Наверняка сказать нельзя, зато если начать прорабатывать подобные проекты за счет сравнительно малого финансирования, когда они «выстрелят», у инженеров уже будет какой-то опыт и наработки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Проекты
Чанчжэн
Похожие новости
13.01.2021
Небесная крепость
27.07.2020
Вспомнили все: три космические миссии из разных стран возьмут курс к Марсу
20.11.2019
"Божественный корабль"
19.07.2017
Спарринг в прибрежных водах
21.10.2010
Такие разные «лошадки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 06:46
  • 49
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 03.09 05:36
  • 72
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 03.09 05:33
  • 17
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 03.09 04:49
  • 6
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 03.09 04:46
  • 19
Флот настоящий – или потешный?
  • 03.09 03:39
  • 208
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.09 00:56
  • 2
На Украине назвали недоступные для ударов российских «Искандеров» области
  • 02.09 22:22
  • 3
Подлодка со звериным чутьем: The Drive высоко оценил АПЛ типа "Кондор"
  • 02.09 22:05
  • 2
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 02.09 21:52
  • 74
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 02.09 21:26
  • 3
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M
  • 02.09 14:02
  • 8
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 02.09 13:11
  • 18
Украина закупила китайский титан
  • 02.09 10:32
  • 2
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 02.09 08:38
  • 1
Российский «Прогресс» заявил о «варящейся» ситуации вокруг «Союза-5»