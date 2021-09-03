ОДК реализует комплексную программу модернизации производства

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Вопросы технического перевооружения, цифровизации и создания на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации центров специализаций по ключевым компетенциям обсуждены на семинаре по программе "Трансформация индустриальной модели", сообщает пресс-служба ОДК.

"Комплексная программа модернизации производства на предприятиях ОДК реализуется с 2016 года. Она направлена на преобразование предприятий полного цикла в комплекс специализированных центров по различным направлениям с современным технологическим оборудованием и высококвалифицированными специалистами, которые производят продукцию в интересах всех заводов корпорации", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По информации пресс-службы, благодаря центрам компетенций продукция ОДК выпускается по минимальной себестоимости при минимальном цикле изготовления.

Сообщается, что одним из передовых предприятий корпорации, которые успешно реализуют программу трансформации производства, является петербургское предприятие ОДК-Климов, на площадке которого прошёл семинар. Здесь реализован уникальный проект по импортозамещению производства вертолетных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 и создана современная производственная база. За последние несколько лет в рамках техперевооружения доля оборудования с числовым программным управлением на предприятии выросла с 3% до более чем 20%.

"ОДК-Климов является центром специализации по производству деталей и сборочных единиц, конечной сборке и испытаниям вертолётных двигателей", - сказал исполнительный директор ОДК-Климов Александр Ватагин, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, исторически сложилось так, что ключевая компетенция предприятия -проектирование.

"Когда разрабатывалась концепция трансформации производства предприятия, мы исходили из того, что разработчик должен отвечать за весь жизненный цикл своих изделий. Это и разработка, и изготовление, и сервис. Сегодняшняя конструкторско-производственная база позволяет выполнять все эти задачи" - сказал Ватагин.

В настоящий момент индустриальная модель ОДК-Климов выстроена на принципах организации широкой кооперации с максимально эффективным использованием собственных производственных площадей, которые сократились более чем в полтора раза при увеличении производственной мощности. В кооперацию по производству авиадвигателей входят более 40 российских организаций разного масштаба - прежде всего, предприятия ОДК: ММП им. Чернышева, ОДК-УМПО, ПК "Салют" и другие.

"В ближайшей перспективе в рамках развития программы ОДК намерена сосредоточиться на реализации мероприятий комплексного плана цифровизации производства, утвержденного в феврале 2020 года, в том числе, развитии имитационного моделирования и создании цифровых двойников производственных систем", информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова директора по производству ОДК Валерия Теплова, который отметил, что в рамках трансформации индустриальной модели ОДК на предприятиях уже начала внедряться цифровизация производства, которая позволяет управлять всем жизненным циклом продукта - от идеи до серийного производства и сервисного обслуживания.