Рогозин рассказал, почему не может полететь в космос

Выступая на марафоне "Новое знание", глава Роскосмоса отметил, что ему уже не позволяет возраст и "жизнь по-другому сложилась"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что не может полететь в космос из-за возраста и того, как сложилась его жизнь.

"Я сам, конечно, мечтал бы полететь в космос, но уже и возраст не позволяет, и уже жизнь по-другому сложилась", - сказал Рогозин, выступая в четверг на марафоне "Новое знание".

По словам главы Роскосмоса, на орбиту летают только космонавты, для чего очень много учатся. "Космонавты - это уникальные люди. Наша задача - помогать выращивать новое поколение космонавтов, которые полетят к дальним планетам", - отметил он.

Федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России 1-3 сентября. Организатор - общество "Знание". На марафоне выступят более 150 российских и зарубежных ученых, политиков и общественных деятелей, спортсменов, писателей, предпринимателей. Первый марафон "Новое знание" прошел в мае, его мероприятия набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.