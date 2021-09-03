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ТАСС

Рогозин рассказал, почему не может полететь в космос

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Выступая на марафоне "Новое знание", глава Роскосмоса отметил, что ему уже не позволяет возраст и "жизнь по-другому сложилась"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что не может полететь в космос из-за возраста и того, как сложилась его жизнь.

"Я сам, конечно, мечтал бы полететь в космос, но уже и возраст не позволяет, и уже жизнь по-другому сложилась", - сказал Рогозин, выступая в четверг на марафоне "Новое знание".

По словам главы Роскосмоса, на орбиту летают только космонавты, для чего очень много учатся. "Космонавты - это уникальные люди. Наша задача - помогать выращивать новое поколение космонавтов, которые полетят к дальним планетам", - отметил он.

Федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России 1-3 сентября. Организатор - общество "Знание". На марафоне выступят более 150 российских и зарубежных ученых, политиков и общественных деятелей, спортсменов, писателей, предпринимателей. Первый марафон "Новое знание" прошел в мае, его мероприятия набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.

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