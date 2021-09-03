Министр обороны Шойгу: подвиги российских военных в Сирии свидетельствуют о духе России

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Подвиги российских военных в Сирии, один из которых отражен в художественном фильме "Небо", свидетельствуют о характере народа, духе России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, общаясь с молодежью в рамках просветительского марафона "Новое знание".
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об истории гибели летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.
"Вы, наверное, видели, сейчас выйдет фильм "Небо". Он построен на реальных событиях: это как наш экипаж самолета сбит был, один летчик погиб, второй выжил, и он попал на "ту" территорию, где бандиты, и когда с этой стороны наши ребята, Силы специальных операций, а с другой стороны бандиты - они одновременно идут с двух сторон", - сказал Шойгу.
По его словам, у российского офицера "конечно, там был выбор: поднять руки и идти в "ту" сторону, но он сделал все не только для того, чтобы выжить, чтобы подать сигнал, где он находится".
Су-24 Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.
Шойгу также рассказал о подвиге в Сирии летчика майора Романа Филипова.
Кроме того, он рассказал о подвиге в Сирии российских спецназовцев, которые, оказавшись в окружении, сражались как герои.
По его словам, "это то, что говорит о характере нашего народа, характере и духе нашей страны".
Штурмовик Су-25 майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК в 2018 году во время облета зоны деэскалации Идлиб. Летчик до последнего пытался держать штурмовик в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
После катапультирования Филипов приземлился в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб. До последних минут своей жизни он вел неравный бой из штатного оружия и не подпускал боевиков. Окруженный террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.