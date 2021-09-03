Министр обороны Шойгу: подвиги российских военных в Сирии свидетельствуют о духе России

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Подвиги российских военных в Сирии, один из которых отражен в художественном фильме "Небо", свидетельствуют о характере народа, духе России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, общаясь с молодежью в рамках просветительского марафона "Новое знание".

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об истории гибели летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

"Вы, наверное, видели, сейчас выйдет фильм "Небо". Он построен на реальных событиях: это как наш экипаж самолета сбит был, один летчик погиб, второй выжил, и он попал на "ту" территорию, где бандиты, и когда с этой стороны наши ребята, Силы специальных операций, а с другой стороны бандиты - они одновременно идут с двух сторон", - сказал Шойгу.

По его словам, у российского офицера "конечно, там был выбор: поднять руки и идти в "ту" сторону, но он сделал все не только для того, чтобы выжить, чтобы подать сигнал, где он находится".

"А спецназ, наши ребята проникли вглубь, в тыл, - продолжил министр. - Ну, разве это можно сделать просто за деньги? А он понимает, что он даже его не знает, он понимает, что это его боевой товарищ. Как без этого? Без это не может существовать общество, ну и наше армейское войсковое сообщество, конечно, не могут".

Су-24 Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Шойгу также рассказал о подвиге в Сирии летчика майора Романа Филипова.

"Парень - наш летчик, катапультировался, попал на вражескую территорию. Отстреливался до последнего, кончились патроны, взял гранату, наверно, вы это видели. Это документальные кадры, которые снимали сами бандиты. Ну, казалось бы, что проще, подними руки вверх, станешь агитационным инструментом материалов против нашей страны в руках этих бандитов, тебя будут показывать по телевидению, и ты будешь говорить, что "парни сложите оружие, кончайте там". Нет, подорвал себя, подорвал бандитов, еще успел крикнуть: "Это вам за пацанов!" - отметил министр.

Кроме того, он рассказал о подвиге в Сирии российских спецназовцев, которые, оказавшись в окружении, сражались как герои.

"Были наши ребята, их награждал президент, вы их видели, их со спины показывали, потому что в лицо их показывать нельзя. Надеюсь, придет время, когда их можно будет показывать в лицо, потому что, действительно, очень достойные, действительно герои. Ранены, командир ранен, все ранены, их не так много, но все ближе и ближе, им мало чего оставалось, и он не офицер, он взял каждому в руку вложил гранату, чтобы они не попали к бандитам. Сам пошел, естественно, у себя оставил одну, и отбился, всех спас ребят. Ну, а что проще, когда окружили, когда уже все, вариантов нет. С одной стороны, он точно знал, что мы сделаем все для того, чтобы их спасти, а оно так и вышло, а, с другой стороны, он сделал все, чтобы защитить своих товарищей", - сказал Шойгу.

По его словам, "это то, что говорит о характере нашего народа, характере и духе нашей страны".

Штурмовик Су-25 майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК в 2018 году во время облета зоны деэскалации Идлиб. Летчик до последнего пытался держать штурмовик в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

После катапультирования Филипов приземлился в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб. До последних минут своей жизни он вел неравный бой из штатного оружия и не подпускал боевиков. Окруженный террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.