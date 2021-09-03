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ТАСС

Рогозин заявил, что у новой орбитальной станции будут элементы искусственного интеллекта

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Российская орбитальная станция в представлении художника
Российская орбитальная станция в представлении художника.
Источник изображения: Anatoly Zak

Робототехника должна применяться на станции, чтобы минимизировать число выходов человека в космос и не подвергать его связанным с этим рискам, заявил глава Роскосмоса на марафоне "Новое знание"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новая российская орбитальная станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг во время марафона "Новое знание".

"Должен быть высочайшего уровня интеллект у самой машины, у самой станции с элементами искусственного интеллекта", - заявил он, отвечая на вопрос о принципиальных отличиях новой перспективной станции от предыдущих систем.

По его словам, робототехника должна применяться на станции, чтобы минимизировать число выходов человека в космос и не подвергать его связанным с этим рискам.

"Должны быть внекорабельные роботы", - заявил Рогозин.

По мнению главы Роскосмоса, новая станция в комплексе с перспективным ядерным буксиром "Зевс" может стать прототипом для будущих систем длительных межпланетных космических перелетов.

Ранее Рогозин сообщил, что начало развертывания Российской орбитальной служебной станции запланировано через пять-шесть лет.

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