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Интерфакс-АВН

Рогозин заявил, что новая ракета "Сармат" гарантирует ядерный щит России на 30-40 лет

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Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Новая межконтинентальная ракета "Сармат", которую готовят к летным испытаниям, станет основой российского ядерного щита на 30-40 лет, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Это "Сармат". Мы ожидаем начала летно-конструкторских испытаний после завершения наземных испытаний. Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения, и будущих поколений - лет 30-40, как минимум, она будет защищать нашу страну", - сказал Рогозин в четверг в ходе марафона "Новое знание".

По его словам, у ракеты "Сармат" "уникальная дальность, скорость подъема, она преодолевает любую систему противоракетной обороны".

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в РВСН ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил 6 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая завод "Красмаш" ("Роскосмос"). Этот завод будет производить ракету "Сармат".

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого начала подготовку курсантов к эксплуатации новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил в августе в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" начальник отдела военного образования РВСН Владимир Нестеров.

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Пётр Великий
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РС-20Б
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