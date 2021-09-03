Разработка южнокорейского авианосца: ещё один шаг

Южная Корея всерьёз намерена пополнить свои ВМС авианосцем. Как сообщает портал kedglobal.com, вчера, 1 сентября, британская компания Babcock International подписала с южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI) меморандум о взаимопонимании (MoU) по сотрудничеству в строительстве первого для ВМС Республики Корея лёгкого авианосца по программе CVX.

Кроме того, компания Babcock окажет поддержку Министерству национальной обороны Республики Корея, вложив средства в создание инфраструктуры для производства оборудования для авианосца, обеспечение технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта корабля на верфи в Пусане.

Рендер авианосца, разрабатываемого в рамках программы CVX Источник изображения: janes.com

Общая стоимость проекта оценивается в 2 трлн вон (1,8 млрд долларов). Разработанная модель расширяет эксплуатационные возможности авианосца за счёт усовершенствованной конструкции системы взлёта и посадки самолётов, применения интегрированной боевой системы управления с использованием беспилотных летательных аппаратов и катеров. Завершение проекта запланировано на 2033 год.

Авианосец от Babcock и HHI будет иметь 263 м в длину, 46,6 м в ширину и водоизмещение 45 000 т. Расчётная максимальную скорость — 27 узлов (50 км/ч). Авианосец сможет нести на палубе до 16 истребителей с коротким взлётом и вертикальной посадкой (STOVL), таких как F-35B, а также 12 истребителей в ангаре. В августе прошлого года Министерство национальной обороны Республики Корея подтвердило, что для проекта CVX будет закуплено 20 истребителей F-35B. На авианосце также разместятся вертолёты для морской пехоты.