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Известия.ru

Рогозин назвал ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Новая межконтинентальная ракета «Сармат», которую готовят к летным испытаниям, станет основой российского ядерного щита на 30–40 лет. Об этом сообщил в четверг, 2 сентября, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он рассказал об ожиданиях начала летно-конструкторских испытаний после завершения наземных испытаний ракеты.

«Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения и будущих поколений — лет 30–40, как минимум, она будет защищать нашу страну», — отметил Рогозин в ходе марафона «Новое знание».

Глава «Роскосмоса» обратил внимание на «уникальную дальность и скорость подъема ракеты». По его словам, «Сармат» преодолевает любую систему противоракетной обороны.

Ранее, 29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что дальность, скорость и точность российского гиперзвукового оружия могут быть увеличены. По его словам, одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

10 августа украинский военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что готовящийся Россией ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире. Он отметил, что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».


МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

7 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о скором завершении наземного этапа работ над «Сарматом».

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Авангард РК
С-500
Сармат МБР
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