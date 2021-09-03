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ТАСС

Роскосмос планирует начать развертывание новой орбитальной станции через 5-6 лет

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Алексей Никольский/ТАСС

Как указал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин во время марафона "Новое знание", в качестве базового модуля новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг во время марафона "Новое знание".

"Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять-шесть лет", - отметил Рогозин.

По его словам, в качестве базового модуля нашей новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль (НЭМ).

"Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга", - заявил глава Роскосмоса.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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