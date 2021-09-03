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ТАСС

Следующий пуск "Союза" с космодрома Восточный запланирован на середину октября

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Пуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный.
Источник изображения: © Роскосмос | Перейти в фотобанк

Об этом гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил во время марафона "Новое знание"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Очередной пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный запланирован на середину октября. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в четверг во время марафона "Новое знание".

"[Пуск] у нас будет в середине октября", - сказал Рогозин.

В октябре с космодрома Восточный запланирован запуск британских спутников связи OneWeb. В этом году с Восточного было осуществлено четыре пуска.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос было выведено 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Было выведено 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года.

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Восточный Космодром
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