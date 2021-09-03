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В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929

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Источник изображения: Фото: China Daily / Reuters

Подготовительные работы по российско-китайскому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету CR929 завершены, стартовало производство первого экземпляра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Цзефан Жибао».

По информации агентства, ранее главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) Ян Чжиган заявлял, что сборка самолета начнется в этом году. Начало сборки первого самолета, по его словам, означает, что завершились все работы по проектированию, стороны согласовали основные параметры самолета и определились с поставщиками.

В июле 2020 года гендиректор «Корпорации "Иркут"» Равиль Хакимов заявил, что первые поставки самолетов CR929 должны начаться в 2028-2029 годах.

В 2018 году портал The Paper со ссылкой на Яна Чжигана писал о том, что первый полет CR929 состоится примерно в 2025 году. Тогда Чжиган отметил, что самолет будет отвечать всем необходимым техническим требованиям рынка, а при его создании найдут применение самые передовые композитные материалы и высокотехнологичные решения.

Также сообщалось, что оператором проекта CR929 выступает CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation). О создании совместного предприятия «Объединенной авиастроительной корпорацией» и COMAC было объявлено в мае 2017 года в Шанхае (Китай).


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
COMAC
ИРКУТ НПК
ОАК
Проекты
2020-й год
CR929
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