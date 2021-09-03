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ЦАМТО

"Вертолеты России" представили на ВЭФ-2021 новейшую гражданскую технику

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Ка-62
Ка-62.
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 2 сентября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех представил на Восточном экономическом форуме линейку новейшей техники гражданского назначения.

Гости и участники форума смогут ознакомиться со средним многоцелевым вертолетом Ка-62, легким вертолетом VRT500 и беспилотником VRT300.

В рамках деловой программы форума специалисты и руководство холдинга проведут ряд встреч и переговоров с действующими и потенциальными заказчиками российской вертолетной техники из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ка-62 – многоцелевой вертолет, спроектирован с применением последних мировых достижений авиапрома, отвечает российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок. Вертолет имеет одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. В конструкции Ка-62 штроко используются полимерные композиционные материалы (до 60% по массе). Это позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины.

Дальность полета Ка-62 составляет 700 км, максимальная скорость – 310 км/ч. Максимальная взлетная масса вертолета – 6800 кг, вместимость – 15 пассажиров. Ка-62 также может перевозить 2 тонны груза внутри кабины и до 2,5 тонн на внешней подвеске. В зависимости от требований заказчика, вертолет может оснащаться спасательной лебедкой и медицинским модулем.

VRT500 – легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов с взлетной массой 1900 кг. Машина получит современный комплекс интерактивной авионики и самую объемную в своем классе кабину, которая может быть легко конвертирована из пассажирской в грузовую или медицинскую конфигурацию. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 240 км/ч, совершать полеты на дальность до 900 км и брать на борт 6 человек (1 пилот + 5 пассажиров) или до 970 кг полезной нагрузки.

VRT300 – беспилотная авиационная система вертолетного типа с максимальной взлетной массой до 380 кг. БЛА может применяться для мониторинга местности, доставки грузов, мероприятий по защите лесов, поиска и спасения людей, нужд сельского хозяйства. Беспилотник способен нести полезную нагрузку в 70 кг, развивать скорость до 130 км/ч и выполнять полеты на дальность до 325 км. Практический полет составляет 5800 м, максимальная продолжительность полета – 5 часов. VRT300 разработан компанией "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Страны
Россия
Продукция
VRT300
Ка-60
Ка-62
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