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Интерфакс-АВН

Рогозин назвал причиной инцидента с модулем "Наука" человеческий фактор

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Момент стыковки модуля с МКС
Момент стыковки модуля «Наука» с МКС.
Источник изображения: NASA Video/YouTube

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Нештатное включение двигателей модуля "Наука" было вызвано ошибкой персонала, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Да, была. Оборудование не ломается само по себе", - сказал Рогозин в интервью телеканалу CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник официальный журнал госкорпорации "Русский космос", сообщил что проблема была вызвана тем, что персонал забыл "усыпить" модуль, выключив систему стыковки.

Ранее руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что причиной инцидента стал "кратковременный сбой программного обеспечения".

В свою очередь исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев пояснил, что причиной стало нештатное срабатывание системы управления модуля. "Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому, когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод", - сказал Крикалев.

"Такого, конечно, не должно было случиться, в причинах разбирается комиссия", - добавил он.

После стыковки модуля произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

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Рогозин Дмитрий
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Прогресс ТГК
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