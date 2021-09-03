Алжирские военные хотят превратить Т-62 в БМПТ с помощью "Бережка"

Алжирские военные собираются превратить Т-62 в боевые машины поддержки танков. Материал об этом размещен на портале menadefense.net. Для реализации этого проекта у среднего танка демонтируют башню со 115-мм гладкоствольным орудием 2А20, а вместо нее водрузят боевое отделение "Бережок".

Можно предположить, что корпуса также подвергнут доработке, возможно на них установят динамическую защиту.

В публикации отмечается, что Алжир стал первой страной, где для модернизации БМП-1, а затем и БМП-2 применили "Бережок". Его высокая огневая мощь обеспечивается противотанковым ракетным комплексом с лазерным наведением "Корнет", 30-мм автоматической пушкой 2А42, дистанционно управляемым гранатометом АГС-30, пулеметом ПКТ, современными дневными и ночными прицелами.

Новая бронемашина, как и БМПТ "Терминатор", будет прикрывать действия пехотных и танковых подразделений, уничтожая живую силу и бронетехнику противника.

Танки Т-62 поставлялись в Алжир в период с 1975 по 1977 годы, но их использование было ограниченным, так как в 1979 году из Советского Союза уже начали поступать более совершенные Т-72.

В настоящее время парк "шестьдесят вторых" в этой стране по разным оценкам насчитывает от 200 до 300 машин. Сообщалось, что недавно они прошли капитальный ремонт на одном из местных оборонных предприятий, в ходе выполненных работ произошла замена двигателей, установка кондиционеров.

Напомним, что Т-62 был принят на вооружение Советской армии шестьдесят лет назад - 12 августа 1961 года. Всего было изготовлено более 20 тысяч единиц такой техники. Их экспортировали в 17 стран, во многих из них они находятся на вооружении до сих пор. В Ливии, Сирии, Эфиопии принимают активное участие в боевых действиях.

Недавно в России была продемонстрирована новая версия, получившая тепловизор и разведывательное оборудование.

Алексей Моисеев