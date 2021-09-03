Радиус применения БПЛА "Орион-Э" расширят спутниковой связью

Радиус действия экспортной версии многоцелевого дрона "Орион-Э" будет расширен путем установки на аппарате модуля спутниковой связи, сообщил ТАСС глава компании "Кронштадт" Сергей Богатиков. Беспилотник с новым оборудованием был представлен на форуме "Армия-2021".

- Спутниковый терминал позволяет значительно расширить диапазон применения БПЛА и по необходимости получать информацию с него в любой точке мира, - отметил Богатиков. Он рассказал, что спутниковый канал предназначен как для передачи данных, так и для управления беспилотником.

Сейчас дальность управления "Орионом" по радиоканалу составляет 250 километров. Продолжительность полета дрона 24 часа. На экспорт беспилотник поставляется в разведывательном варианте, а в армию России - в ударном. В арсенал дрона входят высокоточные бомбы и ракеты.

Антон Валагин