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Интерфакс-АВН

В Кремле считают евроатлантические стремления Украины опасными для РФ

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Кремль
Кремль.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Владивосток. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины и предупреждают, что вынуждены будут пойти на контрмеры в случае их реализации.

"В Вашингтоне достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины. Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Известия".

Он подчеркнул, что это вопрос, который повлечет за собой принятие каких-то контрмер, чтобы "провести перебалансировку ситуации и на 100 процентов обеспечить безопасность наших рубежей".

На вопрос, представляют ли угрозу для России договоренности, достигнутые в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США, представитель Кремля ответил: "Потенциально - да. Мы, конечно, самым внимательным образом отслеживали результаты этого визита". "Когда я говорю "потенциально", я имею в виду, прежде всего, заявление о возможности членства Украины в НАТО. Все-таки Зеленский настаивает на желании Украины вступить в НАТО, что, как минимум, половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам", - отметил пресс-секретарь президента.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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