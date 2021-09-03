У берегов России обнаружили атомный реактор подводной лодки

Контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 обнаружили в заливе Абросимова в Карском море у берегов России. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС Евгения Линейцева.

По его словам, находка была сделана специалистами подразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» и Института океанологии РАН в ходе экспедиции по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов. «Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева... В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен», — рассказал Линейцев.

Он отметил, что теперь экспертам предстоит провести визуальный осмотр найденного объекта и спектральный анализ, а также осуществить забор растительного материала с него. В настоящее время работы на месте продолжаются.

В заливах Карского моря после испытаний ядерного оружия на Новой Земле были захоронены многочисленные объекты. По данным МЧС, только в Новоземельской впадине могут находиться порядка 1,2 тысячи опасных радиоактивных объектов, в том числе части субмарин и атомного ледокола «Ленин». Всего же в реестр подводных объектов, потенциально представляющих опасность и находящихся во внутренних водах и территориальном море России, внесено свыше 24 тысяч наименований.

Подводная лодка К-19, известная на флоте как «Хиросима», была спущена на воду в 1959 году и стала первым советским атомным ракетоносцем. За время ее службы на субмарине неоднократно происходили аварии, повлекшие гибель людей, в том числе авария на реакторе в 1961 году. В 1990-м АПЛ вывели из состава флота и утилизировали.

Варвара Кошечкина