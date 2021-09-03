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Компания Babcock подписала с HHI меморандум по проекту строительства первого авианосца для ВМС Республики Корея

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Логотип Babcock
Логотип Babcock International Group.
Источник изображения: http://commsmasters.com/

ЦАМТО, 2 сентября. Британская компания Babcock International подписала с южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI) меморандум о взаимопонимании (MoU) по сотрудничеству в строительстве первого для ВМС РК легкого авианосца по программе CVX.

Как сообщает Kedglobal.com со ссылкой на пресс-релизы Babcock и HHI от 1 сентября, предполагается, что совместное предприятие Babcock Korea будет в максимальной степени задействовано в программе CVX – от разработки концепции, проектирования и совместного строительства до постоянной эксплуатационной поддержки нового авианосца в составе ВМС РК.

Кроме того, компания Babcock окажет поддержку Министерству национальной обороны Республики Корея, инвестируя в создание инфраструктуры для производства оборудования для авианосца, обеспечение технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта корабля на верфи в Пусане.

Компании завершили концептуальный проект, который оценивается в общей сложности 2 трлн. вон (1,8 млрд. долл.) в прошлом году. Разработанная модель расширяет эксплуатационные возможности авианосца за счет усовершенствованной конструкции системы взлета и посадки самолетов, применения интегрированной боевой системы управления с использованием беспилотных летательных аппаратов и катеров.

Hyundai Heavy Industries конкурирует за проект CVX, опубликованный в декабре 2020 года в рамках "Среднесрочного плана обороны на 2020-2024 гг.", с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Планируется, что базовый контракт с одной из этих компаний будет подписан в следующем году. Завершение проекта разработки авианосца запланировано на 2033 год.

Проект авианосца Babcock и HHI имеет длину 263 м, ширину – 46,6 м и водоизмещение – 45000 т. Расчетная максимальную скорость – 27 узлов (50 км/ч). Авианосец сможет нести на палубе до 16 истребителей с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), таких как F-35B, и еще 12 истребителей – в ангаре.

В августе 2020 года Министерство национальной обороны Республики Корея подтвердило, что для проекта CVX будет закуплено 20 истребителей F-35B. На авианосце также будут размещены разрабатываемые в настоящее время в Республике Корея вертолеты для морской пехоты.

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Страны
Великобритания
Южная Корея
Продукция
F-35B
Компании
Babcock
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
Авианосец
БПЛА
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