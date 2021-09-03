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Российская газета

В Минске высоко оценили совместные учения "Боевое содружество"

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Павел Герасимов/РИА Новости
Павел Герасимов/РИА Новости.

Высокую оценку дал глава военного ведомства Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин действиям национальных подразделений в ходе активной фазы коалиционного учения "Боевое содружество - 2021". Оно завершилось на полигоне Ашулук в Атраханской области с участием более двух тысяч военнослужащих Союзного государства, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

В ходе маневров, о которых уже информировал "СОЮЗ", разыгрывались тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.

 Подчеркнув серьезное значение, которое представляют эти учения и для ВС республики, белорусский министр пояснил, что на них "военнослужащие практически отрабатывали реальные боевые пуски, чтобы быть уверенными в своем оружии и надежно защищать воздушное пространство СНГ".

 Отметил Хренин и высокий профессионализм ракетчиков, сообщив, в частности, что пуски на полигоне проводили расчеты ЗРК "Бук" по мишени, имитирующей современные средства воздушного нападения. "По своим характеристикам она была на грани возможностей нашего комплекса, но белорусские военнослужащие справились, поразив цель", - констатировал глава ведомства. 

 Отличной оценке министра заслужили и летчики, которые в сложной обстановке поражали мишени из самолета Су-30СМ. "Пуски прошли успешно, а ракета средней дальности, которая была модернизирована на белорусских предприятиях, показала высокие результаты точности", - подчеркнул Хренин.

 Что касается самого учения "Боевое содружество" и уровня подготовки, который продемонстрировали военнослужащие, то, по словам генерал-лейтенанта, он доволен его итогами. "Результаты объективного контроля и визуального наблюдения показали, что все ракеты пошли в цель. А это дорогого стоит", - резюмировал белорусский военачальник.


Юрий Сизов

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Продукция
Су-30
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
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