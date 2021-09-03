Войти
Российская газета

Начальник Генштаба проверил готовность войск к учениям "Запад-2021"

241
0
0
Mulino
Мулино.

В четверг, 2 сентября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прибыл в Нижегородскую область, где проверил готовность воинских подразделений и учебно-материальной базы к совместным стратегическим учениям "Запад-2021".

Герасимов заслушал доклады командования частей о проделанной работе, проинспектировал объекты, развернутые для самых масштабных маневров года, и оценил практические действия военнослужащих на общевойсковом полигоне Мулино. Начальнику Генштаба также показали перспективные образцы техники связи. Ранее Герасимов уже приезжал в Нижегородскую область на активной фазе специальных учений подразделений материально-технического обеспечения, войск РХБЗ и мобильных групп военно-политической работы. Эти учения организовали в преддверии масштабных сентябрьских маневров.

Напомним, что в совместных стратегических учениях "Запад-2021" примут участие солдаты и офицеры России, Беларуси, а также представители ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. В Минобороны РФ сообщили, что практические действия войск развернутся с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.

Там задействуют около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, свыше 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники займутся выполнением учебно-боевых задач на территории Республики Беларусь.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
04.08.2021
Воздушная подмога: калининградскую авиагруппу ждёт большая проверка
25.12.2020
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
16.12.2016
Генштаб: РФ в 2016 году осуществляла военное сотрудничество более чем с 80 странами
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 06:46
  • 49
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 03.09 05:36
  • 72
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 03.09 05:33
  • 17
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 03.09 04:49
  • 6
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 03.09 04:46
  • 19
Флот настоящий – или потешный?
  • 03.09 03:39
  • 208
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.09 00:56
  • 2
На Украине назвали недоступные для ударов российских «Искандеров» области
  • 02.09 22:22
  • 3
Подлодка со звериным чутьем: The Drive высоко оценил АПЛ типа "Кондор"
  • 02.09 22:05
  • 2
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 02.09 21:52
  • 74
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 02.09 21:26
  • 3
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M
  • 02.09 14:02
  • 8
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 02.09 13:11
  • 18
Украина закупила китайский титан
  • 02.09 10:32
  • 2
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 02.09 08:38
  • 1
Российский «Прогресс» заявил о «варящейся» ситуации вокруг «Союза-5»