Daily Mail (Великобритания): талибы* на парадах победы похвастались десятками единиц американской бронетехники и даже вертолетами

Талибы отмечают окончательный вывод американских войск из Афганистана как историческую победу. За две недели им удалось установить контроль над всеми провинциями, кроме одной. В честь этого по стране прошли парады победы, в ходе которых талибы продемонстрировали вооружение американского производства.
Сегодня на парадах победы по всей стране талибы* продемонстрировали десятки бронетранспортеров и других вооружений американского производства.
На мероприятии в южном городе Кандагар над толпой даже пролетел вертолет Black Hawk ("Черный ястреб") с флагом талибов.
Парады техники, захваченной у афганских войск, прошли всего через несколько часов после того, как президент США Джо Байден выступил в защиту своего решения свернуть американское присутствие в стране после двух десятилетий.
Исламисты отмечают окончательный вывод американских войск как историческую победу, взяв в ходе невероятного двухнедельного наступления под свой контроль все 34 провинции страны, кроме одной.
В среду на шоссе близ Кандагара, духовной родины боевиков, была замечена длинная вереница зеленых "Хаммеров" и других бронемашин с бело-черными флагами "Талибана"*.
На кадрах в небе виден вертолет, в то время как боевики размахивают флагами на земле.
Над Кандагаром был замечен один вертолет Black Hawk. Это говорит о том, что за штурвалом находится кто-то из бывшей афганской армии, поскольку у "Талибана" нет собственных пилотов.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация (прим. ред.)