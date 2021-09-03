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Daily Mail (Великобритания): талибы* на парадах победы похвастались десятками единиц американской бронетехники и даже вертолетами

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Вертолет с флагом талибов* в Кандагаре
Вертолет с флагом талибов* в Кандагаре.
Источник изображения: © AFP 2021, JAVED TANVEER

Талибы отмечают окончательный вывод американских войск из Афганистана как историческую победу. За две недели им удалось установить контроль над всеми провинциями, кроме одной. В честь этого по стране прошли парады победы, в ходе которых талибы продемонстрировали вооружение американского производства.

Сегодня на парадах победы по всей стране талибы* продемонстрировали десятки бронетранспортеров и других вооружений американского производства.

На мероприятии в южном городе Кандагар над толпой даже пролетел вертолет Black Hawk ("Черный ястреб") с флагом талибов.

Парады техники, захваченной у афганских войск, прошли всего через несколько часов после того, как президент США Джо Байден выступил в защиту своего решения свернуть американское присутствие в стране после двух десятилетий.


Исламисты отмечают окончательный вывод американских войск как историческую победу, взяв в ходе невероятного двухнедельного наступления под свой контроль все 34 провинции страны, кроме одной.

В среду на шоссе близ Кандагара, духовной родины боевиков, была замечена длинная вереница зеленых "Хаммеров" и других бронемашин с бело-черными флагами "Талибана"*.

На кадрах в небе виден вертолет, в то время как боевики размахивают флагами на земле.

Над Кандагаром был замечен один вертолет Black Hawk. Это говорит о том, что за штурвалом находится кто-то из бывшей афганской армии, поскольку у "Талибана" нет собственных пилотов.

* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация (прим. ред.)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
США
Продукция
HMMWV
UH-60
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